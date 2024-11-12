Омичи рассказали о своем отношении к бане

Омичи любят ходить в баню, а многие даже мечтают о своём загородном доме, чтобы не надо было никуда ездить на банные процедуры.

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В баню ходят 81 % омичей, из них раз в неделю её посещают 17 % респондентами. Об этом говорят исследования аналитиков "Авито Услуги" и СК "Росгосстрах". При этом 19 % опрошенных никогда не были в бане.

Омичи ходят туда, чтобы отдохнуть и расслабиться - эту причину любви к бане отметили 66 % опрошенных. Женщины (31 %) посещают с целью ухода за кожей. Люди в возрасте 55-65 лет - для оздоровления и улучшения самочувствия.

При этом самым любимым видом бани у омичей остаётся русская (70 %), чтобы попарится с вениками, в финскую ходят 24 % опрошенных, ещё 28 % предпочитают турецкий хаммам.

Повезло тем любителям парных процедур, у кого баня под боком. Свой загородный дом с баней имеют 28 % опрошенных омичей, а 29 % респондентов пока только мечтают о таком участке. Есть те, кому нравится париться, но они не готовы переезжать ради этого в частный дом. Они нашли выход из ситуации - ходят в баню к друзьям или родственникам (35 %), арендуют частные на несколько часов (29 %) и посещают общественные бани (16 %).

Мы спросили у омичей, как они относятся к баням и какие именно предпочитают.

Серик, 29 лет

Люблю ходить в баню, но хожу не так часто, как хотелось бы, потому что нет много времени на это и нет своей бани. Раз в месяц с друзьями ходим в хорошую частную баню попариться с вениками, пообщаться. Выходишь оттуда потом как заново родился. Главное - не портить момент спиртным. Советую в баню брать хороший травяной чай, а не алкоголь.

Наталья, 38 лет

Не люблю, когда в банях отмечают дни рождения и другие праздники. Толпа людей в одной бане, пусть даже большой, - это как-то странно и неприятно. Максимум могу сходить с подругой, близким человеком, чтобы и попариться и затянуть приятные разговоры. В целом к баням отношусь положительно. Мне нравятся связанные с ней процедуры. Мы живём в квартире, поэтому собственной парилки нет. Но есть мечта о доме с собственной баней. У меня сразу встаёт перед глазами картинка: из парилки в снег или обливаешься ледяной водой. Это здорово, в этом много плюсов.

Маргарита, 39 лет

Ой, вообще не люблю баню с парилкой, вениками и прочее. Это точно не моя история. Ещё могу сходить в хаммам, посидеть там, а потом нырнуть в тёплый бассейн. В частные бани хожу с подругами, но больше для того, чтобы в бассейне поплюхаться, а не в парилке сидеть. Ну не понимаю я этой любви людей к высоким температурам с паром. А хорошо помыться можно дома в душе. Дом я себе, конечно, хочу, но такой, чтобы на участке кроме газона, беседки и мангала больше ничего не было.

Мария, 34 года

Что такое баня, я поняла только в 30 лет. Совершенно случайно я оказалась с друзьями в сакской бане недалеко от Омска. Мы с компанией ездили туда на процедуры 2-3 раза в месяц. Если до этого баня ассоциировалась у меня с невыносимой жарой и непонятным удовольствием от битья вениками, то после тех бань, где помимо парения предусматривалось обливание ледяной водой, бани я стала обожать. Оказалось, всё дело в правильном подходе к банным процедурам. Если их освоить, то в любой бане можно их соблюдать и получать удовольствие. При регулярном посещении бань можно значительно укрепить иммунитет. Это прекрасный способ обновить кожу и очистить организм от токсинов. А если посещать баню в компании, то это ещё и гарантия замечательно проведённого времени. Но дом с баней сейчас я бы не хотела себе. Правильно топить и вообще содержать баню не так просто. Это мастерство, которое ещё надо освоить.

Сергей, 26 лет

У нас с женой бани нет, мы живём в городе в квартире, но есть чудесная банька у тёщи. Когда приезжаем к ней в гости (она живёт недалеко от города), обязательно топим баню. Парюсь, обливаюсь холодной водой зимой, а летом ныряю в бассейн после парилки - здорово! Усталость от рабочего дня как рукой снимает. Сразу настроение улучшается, появляется бодрость, а потом перед сном, когда, видимо, проведённые банные процедуры "завершают свою работу" приятное сонливое ощущение. В итоге спишь как младенец, а на утро готов к новым свершениям.

Этим летом более двадцати банщиков и мастеров из разных уголков Сибири приезжали в омское экопоселение, чтобы обменяться опытом и знаниями. Идея подобного фестиваля принадлежит основателю Сибирской школы банных практик Евгению Чуприну, с которым "Омск Здесь" душевно поговорил о банных процедурах. Русскую баню даже оценил кубинец Эрнесто Эрнандес, который учится в ОмГПУ.