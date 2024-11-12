Почему стоит использовать натуральное дерево в интерьере

Экотема в интерьере в последние годы приобрела формат не просто тренда, но уже обязательного атрибута. Даже самые страстные поклонники холодного урбанизма и тотального минимализма начали с интересом посматривать на натуральные материалы, бионические формы и природные оттенки.

Наибольшее внимание традиционно отдается дереву и бесконечным вариантам его применения. Интерьерный рынок сейчас насыщен крупными производствами, небольшими объединениями и частными мастерами-краснодеревщиками.

Однако привлекать к работе над дизайн-проектом несколько подрядчиков, специализирующихся в различных направлениях одной тематики, бывает очень неудобно.

Сорта одной и той же древесины от разных поставщиков могут сильно различаться как по цвету, так и по фактуре. Качество исполнения, сборки и монтажа у разных производств тоже всегда различается, что, конечно же, сказывается на результате.

Именно поэтому большинство дизайнеров и архитекторов предпочитают привлекать к работе над проектом одного подрядчика с широким диапазоном возможностей.

Один из таких производителей — молодой бренд VĂRMAN.PRO. Начав свой путь три года назад с производства и продажи отделочных материалов, компания разрослась до изготовления фанерованных панелей, декоративных реек, плинтусов, откосов, подоконников, объемных декоративных панелей из массива, фасадов из термодревесины и даже лестниц.

С годами спрос на услуги компании только рос, а заказчики хотели большего. Поэтому с 2022 года бренд начал изготавливать лаконичные аксессуары, посуду и слэбы из экзотической древесины.

Так почему же применение деревянных отделочных материалов и предметов интерьера обрело такую популярность и в чем преимущество подобного подхода к обустройству дома?

Проще всего разобраться в этом вопросе точечной фокусировкой. Возьмем, к примеру, декоративные панели из дерева. Они позволяют создавать действительно неповторимые акценты и могут применяться в качестве зонирующих перегородок, фона для различных композиций и мебели. К тому же дерево как материал очень гибкое по части разнообразия обработки — панели из него могут быть тонкими и перфорированными, массивными, реечными и объемными.

Кстати, реечный декор сейчас активно применяется в самых разных помещениях. Вертикальными и горизонтальными реечными панелями отделывают арочные проходы, обеденные зоны и оконные проемы. Довольно часто в современных проектах можно увидеть реечные перегородки, условно отделяющие зону прихожей от гостиной или ванную от душевой.

Благодаря широкому распространению экологичных средств гидрозащиты дерево плотно обосновалось в современных интерьерах ванных комнат. Красивые слэбы с неровным краем особенно выразительно смотрятся в виде подстолья для раковины и в качестве акцентной отделки стен.

Еще одно интересное и весьма привлекательное свойство древесины, которое только увеличивает его ценность, — красивое естественное старение. Полки, фурнитура, аксессуары, посуда и декор из дерева со временем приобретают благородный темный оттенок, а сколы, царапины и трещины, возникающие в процессе эксплуатации, воспринимаются владельцами как следы истории и кладезь воспоминаний, которыми можно поделиться с близкими и друзьями.