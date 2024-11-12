Орнитолог дал советы, как выбрать правильную кормушку для птиц

Орнитолог Евгений Коблик рекомендует выбирать кормушки для птиц, где корм высыпается порционно и защищен от снега и влаги. Об этом он рассказал РИАМО.

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Кормушки можно устанавливать где угодно, соблюдая расстояние между ними и не вредя деревьям.

Эксперт отметил, что лучше выбирать такие конструкции кормушек, где корм высыпается порционно и не портится под воздействием снега и влаги. Оптимально, если над кормушкой есть крыша.

Зимой, когда выживает только треть птиц, они тянутся в города за едой и теплом, поэтому кормушки в городе важны и полезны.

Орнитолог уточнил, что зимой птицы не привязаны к территориям, охотно находят кормушки и собираются в стаи. Весной, когда птицы образуют пары и защищают территории, кормушки менее желательны.

12 ноября в России отмечается Синичкин день, когда люди заготавливают подкормки для птиц.