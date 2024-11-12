Кинолог посоветовал носить с собой перекись водорода для помощи собаке

Отправляясь на прогулку с собакой, важно иметь при себе перекись водорода. С ее помощью хозяин сможет спровоцировать у питомца рвоту в случае отравления догхантерами, рассказал Агентству "Москва" президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

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В случае если собака съела что-то на улице, необходимо как можно скорее обратиться за ветеринарной помощью, подчеркнул эксперт.

"Что может сделать хозяин до приезда в ветеринарную клинику: отнять у собаки то, что она пыталась проглотить, а затем постараться прекратить действие токсичного вещества путем провоцирования рвоты. Для этого нужно смешать в пропорции 1:1 трехпроцентный раствор перекиси водорода с водой и выпаивать им животное", – поделился Голубев.

Чтобы сделать, это понадобится 1–2 миллилитра вещества на 1 килограмм массы животного. После того как собака избавилась от яда, питомцу нужно дать любое абсорбирующее средство. По словам кинолога, для этого можно использовать как активированный уголь, так и энтеросгель.

Как правило, догхантеры используют в качестве приманки сосиски или куски мяса, внутрь которых они помещают яд или колющие предметы. В качестве отравляющих веществ злоумышленники используют противотуберкулезные средства, яды, с помощью которых травят грызунов, а также этиленгликоль. Яды также могут оставлять в виде порошков в различных местах. Они попадают в организм собаки при занюхивании или зализывании, отметил кинолог.

При этом острыми предметами, с помощью которых животным наносят вред чаще всего, становятся лезвия, мелкие гвозди, куски проволоки и стекла.

Эксперт также обратил внимание, что собаку необходимо приучить к тому, что есть можно только из собственной миски. Также с питомцем важно отработать команды "фу", "дай" и "нельзя". Животное должно знать их идеально и выполнять незамедлительно, находясь на любом расстоянии от владельца, подчеркнул кинолог.

Однако даже такие меры предосторожности не смогут полностью защитить собаку. Голубев призвал обязательно надевать на нее намордник, если хозяину известно, что в местах прогулок орудуют догхантеры, и стараться не ходить туда. Он также подчеркнул, что об этих случаях важно сообщать в правоохранительные органы.

Между тем после отравления неизвестными нескольких собак в столичном районе Зюзино было возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Правоохранители установили, что догхантер специально разбросал в местах для выгула собак неизвестные белые таблетки, поместив их внутрь сосисок. По своему воздействию, уверены в прокуратуре, вещество способно вызывать отравление.