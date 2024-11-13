Как правильно пользоваться холодильником, чтобы он не сломался

Больше всего проблем нам всем приносит поломка холодильника. А ведь он может работать десятилетиями, если знать, как им пользоваться.

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Кипяток в холодильнике. Если вы туда поставите горячий суп, не дав ему остыть, то у вас легко может сломаться компрессор. То же самое касается морозилки, если в неё положить сразу 10 л воды (даже комнатной температуры).

Дайте компрессору отдохнуть. По возможности загружайте морозильную камеру не сразу всеми продуктами, а чем-то одним. Если уже поздно и нужно ставить в холодильник тёплый или горячий суп, то перед этим лучше наберите в ванну или раковину холодной воды и поставьте кастрюлю туда.

Частые включения и выключения. Если вы по какой-то причине выключили холодильник, то перед тем, как его включить, дайте ему отдохнуть. Час или два.

Электричество. Хорошо будет, если вы включите в холодильник фильтр напряжения. Он должен позволять вам задавать верхний и нижний порог срабатывания, время повторного включения. Если же у вас напряжение низкой, то приобретите стабилизатор для холодильника (на 1 киловатт).

Выравнивание холодильника. Это нужно для того, чтобы дверца всегда нормально закрывалась. Завалите холодильник немного назад, приподняв его передние ножки.

Правильное место для холодильника. У него должно оставаться с двух сторон хотя бы 10 см — для отведения тепла. Также не ставьте холодильник около плиты или отопительного котла.

Разморозка. Лёд в морозилке точно не стоит откалывать при помощи отвёртки или ножа. Лучше полностью разморозить холодильник.

Не переносите холодильник за дверцы. Если вам нужно передвинуть его, то завалите его назад (где колёсики) и выкатывайте.