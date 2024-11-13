Эксперт предупредил об опасности индукционных плит

Индукционные плиты работают на основе принципа электромагнитной индукции — они создают магнитное поле, обеспечивающее быстрый и равномерный нагрев пищи, рассказал профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов. В беседе с «Лентой.ру» он также предупредил об их потенциальной опасности для здоровья.

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По словам эксперта, поверхность индукционных плит не нагревается и это делает их более безопасными по сравнению с газовыми или электрическими плитами, так как значительно снижается риск ожогов. Однако, как и любое электрическое устройство, они представляют определенные риски, предостерег Юрасов.

«Одним из основных рисков, связанных с индукционными плитами, является воздействие электромагнитного излучения, которое при длительном воздействии может вызывать головные боли, усталость и раздражительность. В некоторых случаях длительное воздействие электромагнитного излучения может привести к более серьезным проблемам со здоровьем, таким как нарушение сна и снижение иммунитета», — Алексей Юрасов, профессор, доктор физико-математических наук.

Кроме того, исследования показывают, что электромагнитные поля, генерируемые индукционными плитами, могут влиять на работу кардиостимуляторов и других медицинских устройств, сообщил профессор. Он отметил, что это воздействие может привести к нарушению их функционирования и создать угрозу жизни для человека. В связи с этим эксперт посоветовал людям с кардиостимуляторами и другими подобными устройствами избегать длительного нахождения рядом с индукционными плитами.

Ранее Юрасов рассказывал «Ленте.ру» о способах, которые позволяют продлить время работы смартфона. В числе прочего он рекомендовал отключать энергозатратные функции, когда они не используются. Это, к примеру, Bluetooth, Wi-Fi, GPS и ряд приложений.