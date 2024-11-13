Скончался российский журналист и шеф-повар Алексей Зимин

Российский журналист и шеф-повар Алексей Зимин умер в возрасте 52 лет. Об этом литератор и гастрожурналист Роман Лошманов сообщил в своем Telegram-канале.

«Очень печальная новость с утра. Умер Алексей Зимин», – написал Лошманов.

В беседе с Агентством «Москва» Лошманов уточнил, что не знает причины смерти.

Зимин родился в Дубне в 1971 году. Был создателем телепередачи «Готовим с Алексеем Зиминым», куратором гастрономического фестиваля «Праздник Еды». Он также стал автором бестселлеров «Единицы условности», «Кухня супермаркета», «Кухня рынка» и «Кухня навсегда».