Скончался российский журналист и шеф-повар Алексей Зимин
Российский журналист и шеф-повар Алексей Зимин умер в возрасте 52 лет. Об этом литератор и гастрожурналист Роман Лошманов сообщил в своем Telegram-канале.
«Очень печальная новость с утра. Умер Алексей Зимин», – написал Лошманов.
В беседе с Агентством «Москва» Лошманов уточнил, что не знает причины смерти.
Зимин родился в Дубне в 1971 году. Был создателем телепередачи «Готовим с Алексеем Зиминым», куратором гастрономического фестиваля «Праздник Еды». Он также стал автором бестселлеров «Единицы условности», «Кухня супермаркета», «Кухня рынка» и «Кухня навсегда».
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