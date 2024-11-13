Проще, чем кажется: как выбрать новогоднюю елку

По данным аналитиков, стоимость новогодних елок в этом году вырастет на 10–20 процентов. «Вечерняя Москва» разобралась, как правильно выбрать дерево и цена каких видов останется по-прежнему доступной.

© Вечерняя Москва

Меньше других подорожает новогодняя русская ель. В этом году цена за метр составит приблизительно 1500 рублей. А вот зарубежные экземпляры могут стоить 6000–10000 рублей. На самом деле так переплачивать смысла нет. Отправляться за покупкой лучше за пять-шесть дней до Нового года, а можно и вообще 31 декабря — многие продавцы на елочных базарах отдают деревья с 30–50-процентной скидкой. Если хотите сэкономить, можно приобрести искусственную елку — она стоит в два раза дешевле.

Добавим красок

Голубая ель — новогоднее дерево с оттенками от серебристо-голубого до изумрудного. Голубые елки практически не осыпаются. Когда такая ель подсыхает, она приобретает розовый оттенок. Цена: 6150 рублей.

С нотками смородины

Туя относится к хвойным, хотя вместо привычных хвоинок у нее налегающие друг на друга чешуйки. Имеет насыщенный запах кедровых деревьев с нотками смородины. Цена: 4500 рублей.

Вечнозеленая классика

Ель обыкновенная — неприхотливое вечнозеленое дерево. Обычно перед праздниками продают молодые деревья высотой, как правило, до трех метров. У ели срок жизни короче, чем, например, у сосны. Хвоя у нее может начать опадать уже через 10 дней. Цена: 1500 рублей.

Вечнозеленая классика

Ель обыкновенная — неприхотливое вечнозеленое дерево. Обычно перед праздниками продают молодые деревья высотой, как правило, до трех метров. У ели срок жизни короче, чем, например, у сосны. Хвоя у нее может начать опадать уже через 10 дней. Цена: 1500 рублей.

Больше влаги

В природе существует около полусотни разновидностей пихты. У дерева пышная и мягкая хвоя, правильная форма. Для Нового года принято использовать кавказскую пихту (она же датская ель, пихта Нордмана). Любит влагу и холод. Чем ниже температура и выше влажность в помещении, где установлено новогоднее дерево, тем лучше. Периодически опрыскивайте его водой из пульверизатора. Цена: 8250 рублей.

Пушистая сосна

Кто-то отдает предпочтение сосне, в первую очередь, из-за низкой цены. У нее тонкие и длинные иголки, а потому дерево выглядит более пушистым и меньше колется. Кроме того, сосна осыпается медленнее, чем ель, и обладает более сильным ароматом. Цена: 1950 рублей.

Тем временем

В Московской усадьбе Деда Мороза начинается зимний сезон. С 9 ноября там откроется «Академия Нового года». Желающие смогут посетить экскурсии, квесты, праздничные мастер-классы и многое другое.

Прямая речь

Дарья Васильева, декоратор: