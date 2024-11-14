Ветеринар назвала породы собак, которые тяжело переносят зиму

Метеорологическая зима придет в Москву уже 13 ноября, рассказала специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова. По ее словам, среднесуточная температура воздуха с этого дня опустится ниже нуля. Для некоторых пород собак такая погода считается уже морозной. О том, как правильно утеплять питомцев, – в материале Москвы 24.

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Не любят зиму

Утеплять собаку зимой или нет, во многом зависит от породы, рассказала Москве 24 заведующая Кунцевской государственной ветклиникой Елена Алешина. При этом если не одевать питомца, не приспособленного к холодам, то он может получить переохлаждение и заболеть. Ветеринар отметила, что владельцы собак нередко обращаются к специалистам с ринитами, бронхитами и миозитами (воспалительный процесс мышечной ткани).

"Все зависит от породы. Например, хаски или маламут с удовольствием будут гулять в мороз ниже минус десяти градусов, а той-терьеру уже при пяти градусах будет холодно. Нужно учитывать особенности породы, в регионе с какими погодными условиями она выведена", – Елена Алешина, заведующая Кунцевской государственной ветклиникой.

Специалист подчеркнула, что многое зависит именно от шерсти питомца. Например, более жесткий остевой волос защищает от влаги, густой мягкий подшерсток лучше согревает. А хуже всего мороз переносят мелкие породы с короткой шерстью или без шерсти вовсе.

"У некоторых пород подшерсток не развит (пудели) или совсем отсутствует (мексиканские голые собаки, бассенджи). Маленькие собаки плохо переносят холод еще и потому, что у них меньше масса тела, меньше жировой прослойки и хуже терморегуляция", – объяснила врач.

На восприятие холода влияет и здоровье питомца. Щенки, пожилые или собаки со слабым иммунитетом более чувствительны к холодам, предупредила ветеринар.

Сохраняем тепло

Маленьких собак в зависимости от погоды нужно одевать в дождевик или комбинезон, а для крупных гладкошерстных подойдет попона или комбинезон для защиты от холода и ветра, отметила Елена Алешина. Также одежда может понадобиться породам без подшерстка.

"Одежда должна быть подходящей по размеру и по погоде. Ботиночки подбираются индивидуально, но необходимо понимать, что приучить собаку к ним достаточно сложно, это нужно делать дома, постепенно, под контролем владельца. Одежду желательно примерить перед покупкой, убедиться, что она не стесняет движений, подходит по размеру. На осень достаточно непромокаемого комбинезона или попоны, зимой – комбинезона или попоны с утеплителем. Некоторым декоративным породам требуются шапочки или комбинезоны для защиты ушей", – объяснила ветеринар.

По словам врача, выгуливать собаку необходимо минимум 10–15 минут, однако продолжительность прогулки зимой зависит от породы, возраста и уровня активности питомца. Например, крупных собак с богатой шерстью можно не ограничивать по времени. В то же время маленьких декоративных и гладкошерстных хвостатых не стоит долго держать на улице.

Алешина обратила внимание, что, как правило, питомец сам дает понять, что ему холодно и хочет вернуться домой. В этом случае не стоит игнорировать сигналы собаки и лучше завершить прогулку.