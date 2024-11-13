Как правильно кормить кошку зимой

Потребности домашних питомцев в калориях и питательных веществах могут варьироваться в зависимости от времени года. Животным, как и людям, нужно больше энергии зимой для поддержания тепла и активности.

При выборе питания для кошки необходимо учитывать особенности ее метаболизма - во избежание нехватки витаминов и минералов, сообщает aif.ru. Также надо помнить про питьевой режим, так как с включением отопления воздух в домах становится суше.

Лучше выбирать корм, в составе которого есть белки, - курица, индейка или рыба. Зимой состояние шерсти кошек подвержено ухудшению. Для того, чтобы это предотвратить, нужно искать корма с высоким содержанием омега-3 и омега-6. А для поддержания иммунной системы в составе кормов должны быть витамины и минералы. Например, корма премиум-класса предлагают такие добавки, как таурин, витамин Е и другие. В составе кормов некоторых производителей можно найти продукты, содержащие дополнительные калории и питательные вещества для поддержания энергичности кошки зимой.

Мясо - главный компонент рациона кошки, если она ест натуральную еду. Такой основой питания может стать как курица и индейка, так и рыба (тунец, сайра), которая также считается хорошим источником белка. При подаче еды питомцу необходимо убедиться в свежести продукта и отсутствия в нем костей, которые могут не только повредить зубы кошки, но и вызвать проблемы с пищеварением. Стоит отметить, что курица - аллерген, убедитесь, что ваша кошка спокойно переносит ее.

Также в рацион можно добавить овощи - в небольшом количестве. Они будут полезны, например, морковь, тыква и брокколи содержат витамины и клетчатку, которые улучшают пищеварение. Будьте осторожны, некоторые овощи, такие как лук и чеснок, могут быть токсичны для кошек.

Если кошка сидит дома, то количество порций можно не увеличивать. Но если питомец выходит на улицу, то его надо кормить более калорийно, отмечает ветеринар Евгений Цыпленков. При этом в любом случае необходимо следить за весом кошки для регулирования количества корма. Рекомендуется кормить питомца 2-3 раза в день, чтобы поддерживать уровень энергии и обезопасить его от переедания.

Особенное внимание стоит уделить кошкам, которые живут в холодных условиях и проводят много времени на улице, потому что они могут расходовать свою энергию значительно быстрее.

Важно учитывать индивидуальные особенности своего питомца, при проблемах со здоровьем нужна консультация специалиста.