Чтобы вернуть жестким полотенцам мягкость, потребуется небольшая хитрость в процессе стирки. Часто полотенца становятся грубыми из-за остатков моющего средства и жесткой воды.

Начните с выбора правильного моющего средства – используйте его в половинном объеме, ведь чрезмерное количество порошка или геля может оседать на волокнах и делать ткань грубой. Затем, в середине цикла стирки, когда моющее средство уже растворилось, добавьте полстакана белого уксуса. Уксус нейтрализует остатки мыла, распушает волокна ткани и убирает минеральные отложения, из-за которых полотенца кажутся колючими.

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В завершение выберите деликатный режим полоскания и отжима. Дополнительное полоскание поможет полностью удалить остатки уксуса и моющего средства.

Подробнее об этом способе рассказал в своем видео блогер @nechetoff.