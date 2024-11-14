Как смастерить кормушку для птиц и чем ее наполнить

Для изготовления кормушек лучше обратить внимание на вместимость, высокие бортики и низкую крышу, чтобы корм не высыпался наружу.

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Смастерить такой "домик" можно из любого материала - фанеры, дерева, пластика, даже из пластиковых бутылок и картонных упаковок. Повесить кормушку можно в любом парке, во дворе, дома на балконе или на даче. Важно, чтобы другие животные, например кошки и собаки, не смогли добраться до нее.

Кормушку следует наполнять зернами, семенами трав и деревьев, ягодами рябины, калины и насекомыми.

Самым лучшим вариантом для зимующих пернатых являются семена подсолнечника.

Иногда в небольших количествах можно давать подсушенный белый хлеб. А для синиц стоит положить несоленое сало или мясные обрезки.

А вот чипсы и черный хлеб находятся под категорическим запретом, так как они плохо усваиваются и даже могут привести к смертельному исходу, сообщает ИА "Время Н".