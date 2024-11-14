Все владельцы собак делятся на три типа

Исследователи из Венгрии опросили 800 владельцев собак и обнаружили, что все они попадают в три отдельные категории. Результаты их научной работы описывает Daily Mail.

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Мы выявили три различных профиля владельцев, чьи собаки играли различные социальные и практические роли.