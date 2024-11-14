Странный, но рабочий лайфхак от хозяек: зачем класть одежду в морозилку

Лучшим способом освежить одежду считается стирка, однако более эффективными являются низкие температуры. Есть несколько случаев, когда одежду лучше убрать в морозилку, чем постирать.

Иногда джинсы лучше убирать в морозильную камеру. Из-за частой стирки такая ткань часто деформируется. Если вещь не очень грязная, то просто уберите ее в морозилку на ночь.

Также в морозилке можно хорошо освежить кашемир. Многие считают что из-за частой стирки кашемировая одежда портится.

И, наконец, низкие температуры иногда нужны ярким вещам. От частой стирки такая одежда выцветает.

Ранее сообщалось, что тюль легко загрязняется и желтеет — многим хозяйкам известно это. Однако его можно легко отбелить, не прибегая к дорогим средствам. Это средство использовали еще в советские времена.