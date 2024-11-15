Названы главные плюсы квартиры на последнем этаже

Самые дорогие квартиры часто располагают на последних этажах, говорит риэлтор Шапцев. Главный плюс — это отсутствие соседей. Это преимущество порой покрывает даже очевидные минусы вроде риска протечки крыши и долгого пути домой в случае сломанного лифта.

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Квартиры на последних этажах жилых домов, в отличие от первых, далеко не всегда считаются неликвидными. У такого жилья есть сильные стороны, а иногда квартиры «под крышей» ценятся даже выше, чем другие варианты в ЖК, сообщил РИАМО гендиректор агентства недвижимости Cosmopolis Finance Дмитрий Шапцев.

Плюсы

Отсутствие человеческого фактора. Часто именно соседи сверху создают больше всего проблем: заливают водой и нечистотами, создают шум. Но если наверху только крыша, этот минус нивелируется.

Видовые характеристики. Высокое расположение квартиры может открыть хороший вид на район, особенно, если окна выходят на лес, парк, сквер, водоёмом — да даже пусть и оживлённым проспект. Кроме того, солнечный свет жильцам верхних этажей соседние дома так не загораживают, как тем, кто живёт внизу.

«Благодаря сочетанию данных факторов в домах премиального класса на последних этажах располагают элитные пентхаусы, стоимость которых всегда выше, чем квартир, расположенных ниже. В современных высотных новостройках видовые квартиры на последних этажах тоже, как правило, являются одними из самых дорогих в ЖК», — Дмитрий Шапцев, генеральный директор агентства недвижимости Cosmopolis Finance.

Минусы

Коммунальные риски. Соседство с крышей повышает вероятность затопления дождевыми водами при её повреждении, изъянах и в результате некачественного обслуживания.

В качестве примера эксперт привёл случай из личной практики. Строители делали ремонт на крыше и оставили там мусор. Весной, когда снег начал таять, мусор попал в водосточные каналы — и квартиру на верхнем этаже затопило.

Перепады температуры. Если в доме нет технического этажа, то из-за контакта с кровлей квартиры на последних этажах могут больше нагреваться от солнечных лучей, чем нижние, а зимой наоборот, больше мёрзнуть.

Есть вероятность и более неприятных последствий: из-за промерзания швов и скапливания в них влаги в квартире может появиться плесень.

Путь до квартиры. На верхний этаж банально сложнее добираться, если в доме вдруг сломается лифт.

В целом самыми дорогостоящими традиционно являются квартиры на средних этажах — не высоко и не очень низко, заключил риэлтор Шапцев.

В последнее время россияне стали чаще покупать жильё спонтанно. Эксперты объясняют это напряжённой обстановкой вокруг ставок по ипотекам. Врочем, иногда и под 25% годовых взять займ на жильё — не безумие.