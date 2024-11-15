Педиатр объяснила, как использовать силиконовую посуду для выпечки

Кандидат медицинских наук, врач-педиатр, нутрициолог, сооснователь Академии врачей UniProf Ирина Юзуп рассказала, как безопасно использовать силиконовую посуду для выпечки.

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Она в беседе с «Южным Федеральным» обратила внимание, что главное при выборе силиконовой посуды – это ее безопасность. Большинство производителей используют пищевой силикон, не выделяющий вредные вещества при нагревании. Однако стоит посмотреть маркировку посуды и выбирать продукцию с сертификатом безопасности для контакта с пищей.

Врач отметила, что опасность представляют некачественные формы, содержащие в себе токсичные вещества, которые выделяются при больших температурах. Эти вещества могут попасть в пищу и вызвать аллергические реакции, нарушения в работе ЖКТ.

Юзуп подчеркнула, что на силиконовой посуде должны быть значки «пищевой силикон» или «безопасен для контакта с пищей», также стоит проверить сертификаты безопасности.

Качественность силикона определяется его эластичностью и упругостью. Кроме того, у такой посуды не должно быть запахов или неприятных ощущений при контакте с ней.

Педиатр порекомендовала отдавать посуде ярких цветов, поскольку в ней чаще используется пищевой силикон. Белая посуда может быть изготовлена из резины.

Эксперт считает, что нужно выбирать посуду известных и проверенных производителей. Силиконовая посуда при правильном использовании может прослужить несколько лет.

Юзуп посоветовала не перегревать такую посуду и хранить в сухом месте, избегая прямых солнечных лучей и источников тепла.

Мыть силиконовую посуду легко вручную или в посудомоечной машине.

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