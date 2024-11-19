Простые способы создать уют дома

Осень – это пора спокойных вечеров, прекрасных пейзажей и теплых свитеров. Можно включить в интерьер детали, которые помогут сделать ваш дом еще комфортнее и привлекательнее в течение холодных месяцев. О том, как это сделать рассказала Рамблеру дизайнер Ксения Мишинева.

© dreamstime.com

Текстиль

Пусть летом в вашем интерьере царила легкость с использованием прозрачных и воздушных тканей, то к осени и зиме стоит задуматься о более плотных материалах. Тяжелые портьеры станут отличным решением, обеспечивая дополнительную изоляцию от холода и создадут атмосферу уединения. Может, пришло время постелить ковер? Это добавит тепла в пространстве. Если не хочется большого ковра, можно ограничиться небольшим ковриком у кровати — так будет приятнее вставать утром.

Цвета и материалы

Подчеркните красоту холодных времен года, используя в интерьере природную цветовую гамму: насыщенные коричневые, золотистые, красные, и бордовые оттенки. Они могут долго быть актуальны в вашем доме и согревать вас осенью и зимой. Начать стоит с мелкого: добавьте в интерьер декоративные подушки соответствующих цветов.

Подчеркните благородство интерьера с помощью темного деревянного журнального или кофейного столика. Если вы стремитесь оптимизировать бюджет, рассмотрите вариант со столешницами из керамогранита, имитирующего текстуру натурального дерева. Дополните интерьер плетеными корзинами, деревянными шкатулками или рамками для фотографий. Даже простое обновление кашпо для растений придаст дому осеннее настроение. Использование изделий из можжевельника позволит наполнить дом уникальным ароматом хвои. Ксения Мишинева Дизайнер бренда ONLYGRES

Уютное освещение

Погода осенью чаще всего бывает пасмурной, поэтому важно использовать теплое и неяркое освещение. Идеальный вариант — желтый и рассеянный свет. Можно поставить торшер или настольную лампу. Бюджетным решением может стать гирлянда. А для дополнительного уюта можно поставить ночник у кровати.

Как обновить интерьер, не прибегая к крупным переделкам

Посуда и кухонные принадлежности

Наполните кухню осенним настроением с помощью посуды и аксессуаров с сезонными мотивами. Тарелки с изображениями тыкв, ярких листьев или яблок станут ярким акцентом, а кухонные полотенца и прихватки с осенними узорами придадут вашей кухне особое настроение.

Краски в интерьере

Привнесите в интерьер произведение искусства на сезонную тему. Это может быть картина с природным видом, где преобладают бордовые и красные оттенки, или фотография с пейзажами, которые нравятся лично вам и напоминают об уюте. Если вы предпочитаете абстракцию, геометрические принты в теплых тонах тоже прекрасно впишутся. Такой простой акцент легко освежит интерьер и создаст приятную и располагающую атмосферу.