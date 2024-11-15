Как интерьеры фильма «Бедные-несчастные» помогут вам разобраться с собой

Если вас давно интересовал процесс проецирования личности заказчика на интерьер, внимательно посмотрите фильм «Бедные-несчастные». Или дочитайте эту статью до конца.

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Киноадаптация романа Аласдера Грея «Бедные-несчастные» рассказывает о приключениях женщины, которой весьма эксцентричный хирург имплантировал мозг ее же собственного неродившегося ребенка.

История, конечно, глубже и увлекательнее, но в этом материале мы поговорим о другом.

Интерьеры фильма внимательному зрителю расскажут не меньше, чем диалоги и повороты сюжета.

Внешность персонажа Уиллема Дефо, того самого хирурга, намекает, что когда-то его самого собирали по кусочкам. Тому же процессу подвергся и его дом. Здесь эпохи и стили не сочетаются и не пересекаются, они сосуществуют, будто сшитые по невидимым краям.

Интерьеры выполняют свое предназначение, но все равно живут так, как считают нужным. Хозяин коллекционирует фарфоровые тарелки? Хорошо, они будут повсюду. Вам кажется, что они начали плодиться без участия человека? Вам не кажется.

Вас подавляет внешний огромный и страшный мир, вы чувствуете себя маленьким и незначительным? Устраивайтесь поудобнее на гигантском стуле — почувствуйте себя еще меньше.

Хозяин вернулся из путешествия и привез с собой море вдохновения и впечатлений? Замечательно! Раскидаем архитектурные излишества по всем вертикальным поверхностям, расставим скульптуры так, чтобы они ловили его взгляд на каждом углу, и накроем все мягким обволакивающим текстилем, чтобы слаще спалось и не тянуло сбежать от всего этого безумия.

Розовая лестница ни с чем не сочетается? А что, она должна? Нельзя рисовать райские сады на барельефах? Либо одно, либо другое? А разнополым людям тоже нельзя находиться в одном помещении?

Интерьеры фильма демонстрируют внутренние конфликты героев так же ярко и выразительно, как внешний мир выказывает свою абсурдность через новостные ленты. Но если к последнему мы уже привыкли и не пытаемся ничего исправить, то себя стараемся подогнать под выдуманные кем-то нормы до последнего вздоха.

И декорации «Бедных-несчастных» пытаются нам показать, насколько все же прекрасно и свободно можно чувствовать себя вне рамок иллюзий, самообмана, притворства и ядовитых правил нормальности.

Бедным-несчастным героям легко и комфортно в их абсурдном окружении. Это их мир. Та самая проекция, которую ни один гость не сможет выдержать дольше одной вечерней трапезы.

А вот теперь можно отвлечься от художественной гиперболизации и заглянуть в собственные внутренние интерьеры, которые жаждут свободы и воплощения.

Подборка предметов в стиле интерьеров фильма «Бедные-несчастные»

Вы уже вдохновились безумными сочетаниями и стилевыми излишествами Йоргоса Лантимоса? Тогда наша небольшая подборка наверняка зажжет в вас огонек вдохновения для воплощения собственных буйных фантазий.

1. Подвесной светильник

Мятый стеклянный светильник — как вечное напоминание о том, что оставить свой след можно даже на незыблемых твердынях. Но стоит ли оно того?

2. Тарелка из фарфора

Тарелки Гжельского фарфорового завода идут вместе с нами сквозь историю в будущее, бережно храня традиции и воспоминания.

3. Держатель-подставка для книг

Ограничитель для книг в виде гипсовой головы держит в уме все, что накопил, несмотря на СДВГ, клиповое мышление и зависимость от быстрого дофамина.

4. Поднос для хранения в ванную

Мраморный декор для ванной намекает, что пластик хоть и бюджетнее, легче и практичнее других материалов, но изнашивается быстрее, выглядит хуже и весит столько же, сколько обещания отдельных недостойных личностей.

5. Тарелка из натурального мармора

Китайские аналоги чего угодно способны затянуть вас в пролистывание бесконечных страниц с вариантами одной крохотной вещицы и под конец обязательно заставят забыть, с чего все началось. Поэтому, пожалуйста, держите фокус на главном. Вы ведь помните, зачем вы здесь?