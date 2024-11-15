Назван простой и эффективный способ оживить поникший домашний цветок

Людям, у которых дома есть спатифиллум (также этот цветок называют «женское счастье»), рассказали, как правильно поливать его и что делать, чтобы оживить растение, если оно поникло. Рекомендацию опубликовало издание Mirror со ссылкой на советы садоводов, опубликованные в одной из тематических групп в социальных сетях.

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Садоводы отметили, что поливать спатифиллум нужно умеренно. Растение также необходимо держать вдали от прямых солнечных лучей. Одна из любительниц домашних цветов призналась, что добавляет в воду для полива чайный пакетик.

«Я всегда поливаю свои спатифиллумы чайной водой. Кажется, она им нравится больше обычной», — Кэрол Стилтон, садовод.

Использование чая для полива растения садоводы назвали простым и эффективным способом оживить растение.

«Мой спатифиллум в прошлом месяце поник, но вернулся к жизни после полива чайной водой в течение нескольких недель», — добавил один из участников обсуждения.

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