Ученые из Венгрии определили типы владельцев собак

Ученые из Университета Этвеша Лоранда Венгрии провели исследование, в котором опросили 800 человек о взаимоотношениях с их собаками. Результаты показали, что 97,6% владельцев ценят физический контакт с питомцем, 93,7% отмечают «безусловную любовь», а 88,4% восхищаются их красотой.

Исследование выделило три типа владельцев собак. Об этом написало издание Scientific Reports.

Первый тип – «дружелюбный коллега»: владельцы, которые рассматривают собаку как помощника и защитника, имея с ней сильную эмоциональную связь. Обычно они предпочитают бордер-колли или овчарок.

Второй тип – «родитель собаки»: такие хозяева устанавливают близкие отношения с питомцем, не воспринимая его как помощника. Чаще всего они выбирают боксеров или такс.

Третья категория – «компаньон»: эти владельцы берут собак для общения, но сохраняют эмоциональную дистанцию. Им нравятся английские кокер-спаниели, муди или лабрадоры.

Ранее американские и британские ученые изучили влияние питомцев на детей.

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