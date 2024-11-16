Семь простых трюков для создания особой атмосферы дома в холода

С приходом зимы появляется соблазн преобразить свое жилище, превратив его в уютное убежище от ненастья за окном. Следующие 7 идей помогут вам в достижении этой цели без особых вложений.

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Многослойность

Этот трюк можно использовать не только в гардеробе, но и в интерьере. Накиньте на диваны и кресла мягкие вязаные пледы, в которые так и хочется укутаться, и добавьте бархатных подушек для создания атмосферы роскошного комфорта. Пол можно украсить имитацией шкур из искусственного меха, а шторы заменить на визуально более плотные, чтобы спастись от холодного пола и сквозняков соответственно.

Теплые оттенки

Подбирая декор на холодное время года, отдавайте предпочтение насыщенным, теплым цветам. Темно-красные огненные тона помогут создать ощущение тепла, в то время как темно-зеленый декор привносит в помещение жизненную силу вечнозеленых растений. Визуально объединить разрозненный декор помогут детали: салфетки, вазы, свечи и даже фрукты в тон. Таким образом, можно легко обновить обстановку, создав гармоничную и уютную атмосферу.

Мягкое освещение

Поздней осенью и зимой все мы сталкиваемся с нехваткой солнечных лучей, поэтому свет — ваше главное оружие в борьбе за хорошее настроение. Постарайтесь заполнить свой дом мягким теплым светом так, чтобы мрачных уголков в нем осталось как можно меньше. Там, где стационарного освещения недостаточно, используйте настольные и напольные лампы, а также свечи и их имитацию, если они будут оставаться без присмотра.

Сезонные ароматы

Корица, гвоздика, сосна и цитрусы — ароматы, которые ассоциируются с новогодними праздниками. Однако в интерьере они будут актуальны задолго до и после. К слову, ароматические свечи — не лучшее решение. Их сложно жечь без перерывов и невозможно регулировать интенсивность аромата. Диффузоры лишены этих недостатков — регулируя количество палочек, можно добиться нужного эффекта и наслаждаться ароматом продолжительное время.

Обустройте библиотеку

Необязательно иметь в доме коллекцию классики и бестселлеров, чтобы организовать уютный уголок для чтения. В непогоду не до прогулок, что делает осень и зиму идеальным временем для чтения. Передвиньте удобное кресло или диван ближе к окну, чтобы иметь возможность пользоваться естественным светом, и положите на журнальный столик неподалеку несколько книг, которые вы давно хотели прочитать.

Металлические элементы

Золото, латунь и медь прекрасно впишутся в «зимний» интерьер и украсят его теплым блеском. Элементы в цветах этих металлов могут быть использованы в различных формах — от рам для картин или зеркал до светильников и предметов декора. Подумайте об элегантной настольной лампе из латуни или медных подсвечниках в стиле коттеджкор. Даже небольшие детали, такие как золотистые ручки на мебели или ваза, отдающая металлическим блеском, могут оказать значительное влияние на восприятие интерьера в целом.

Тематические изображения

Как правило, картины, фотографии и прочие изображения в интерьерах размещают по принципу «один раз и навсегда». Предлагаем задуматься над сменой экспозиции в домашней галерее — наверняка глаз замылился и вы перестали замечать красоту. С приходом холодов актуально смотрятся заснеженные пейзажи, принты с изображением дикой природы или абстрактные картины с доминирующими оттенками янтаря, насыщенного бордового и темно-синего цветов.