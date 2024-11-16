Кинолог предупредил об опасности сильной привязанности собаки к хозяину

Гиперпривязанность собаки, когда она преследует хозяина буквально по пятам, может привести к неумению питомца оставаться в одиночестве, поделился с «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, для щенка подобное поведение совершенно нормально и соответствует его возрасту, но взрослое животное не должно так себя вести.

Конечно, для собаки важна предсказуемая безопасная среда и здоровая привязанность к хозяину. Но если питомец ходит за вами по пятам и даже на короткое время не может остаться один, это говорит об излишней привязанности. Такие отношения между хозяином и собакой негативно влияют на качество жизни питомца, — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что питомец в норме должен уметь оставаться в одиночестве в знакомой обстановке и не тревожиться. Здоровая привязанность хорошо влияет на совместную жизнь хозяина и собаки, а гипертрофированная — это тревожный признак, который может свидетельствовать о стрессе, плохом воспитании, отсутствии социализации и заболеваниях животного.

Хозяин не должен поощрять назойливость собаки. Чтобы любимец мог оставаться один и не находился в постоянном стрессе, нужно воспитывать его, занимать физической и умственной активностью, играть с ним и обучать командам, подытожил Голубев.

Ранее Голубев объяснил: чтобы отучить собаку подбирать что-либо с земли на улице, нельзя позволять ей есть дома с пола. По его словам, также хозяину важно быть внимательным во время прогулок с питомцем.