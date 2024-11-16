Как вырастить кедр на садовом участке

Обычно на участках у россиян растут плодовые деревья. Еще лет 30 назад садоводы даже не присматривались к растениям, которые не способны дать полезный урожай. Однако современные владельцы загородных хозяйств все более разнообразно подходят к выбору деревьев и кустарников и украшают пространство «непрактичными», но интересными экземплярами. О том, как посадить кедр – в этом материале.

Кедр – неприхотливое хвойное дерево, хорошо переносит холода и устойчиво к болезням, за ним не требуется особый уход. Он любит тень, но также нуждается в солнечном свете. Еще условие – умеренно влажная почва, нужно найти такое место, где земля не слишком «мокрая» и не слишком пересушенная.

Высота взрослого кедра может достигать 44 метров, а диаметр ствола – до двух метров. Это требует большого пространства, чтобы он не конкурировал с другими деревьями за воду и питательные вещества.

Высаживать саженцы кедра надо осенью, до наступления морозов. Молодое дерево при этом не требует дополнительных обработок, говорится на портале «Хибины.ру». Жить кедр может несколько сотен лет.

Ранее эксперты перечислили, какие кустарники можно посадить в ноябре и не бояться их заморозить. Агроном дал советы, какие плодовые деревья нельзя сажать рядом.