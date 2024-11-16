Семь книг с советами по обустройству квартиры и ремонту

Полезные лайфхаки и советы для тех, кто задумывается о ремонте.

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Хотя универсальной формулы идеального интерьера не существует, создание его доступно каждому, кто готов учиться и экспериментировать. Подготовили подборку лучших книг по дизайну интерьера, которые помогут обновить жилое и рабочее пространство, отразить в обстановке свою индивидуальность и наполнить пространство гармонией и уютом.

«Скандинавский дизайн: Как сделать дом уютным»

Мечтаете о стильном и бюджетном интерьере, словно из каталога шведского гипермаркета товаров для дома, но в то же время считаете скандинавский стиль слишком холодным и минималистичным? Эта книга развенчивает стереотипы.

Дизайнер и интерьерный стилист из Стокгольма Катя Карлинг призывает не гнаться за трендами и профессиональной помощью, а создавать дом своими руками, чтобы он отражал ваш характер и образ жизни. Она просто и доступно объясняет главные принципы скандинавского дизайна для создания комфортного пространства.

Книга содержит практические советы по выбору цветовой гаммы, мебели, освещения, текстиля и декора, а также пошаговые инструкции по планированию ремонта.

«Душа квартиры: Советы архитектора по обустройству пространства для работы и жизни»

Современные квартиры перестали соответствовать нашему образу жизни. Мы хотим работать, творить, развиваться, не выходя из дома, но типовые планировки сковывают нас, мешают реализовать свой потенциал и снижают продуктивность: приходится бороться с шумом, плохим освещением и неэффективным использованием квадратных метров.

Как создать комфортное пространство? Екатерина Рейзбих, архитектор и концептуалист, пришла к выводу, что дело в умении адаптировать квартиру под свои уникальные «роли». В её книге вы найдёте авторскую методику по определению своего типа личности, чек-листы для анализа квартиры с точки зрения функциональности и рекомендации, как с их помощью создать интерьер, подходящий именно вам.

«Больше чем коробка: О безграничном потенциале ограниченного пространства»

Что такое настоящий дом — четыре стены и крыша или нечто гораздо большее? В ещё одной своей книге Екатерина Рейзбих, архитектор с 10-летним опытом международной практики, предлагает взглянуть на жилище как на пространство для самореализации, творчества, общения и гармоничного сосуществования с природой.

В издании, ставшем бестселлером, представлены альтернативные подходы к проектированию и организации пространства, основанные на принципах функциональности, экологичности и социальной ответственности. Внутри вы найдёте работающие идеи: от планировки квартиры и выбора материалов до организации общественных пространств и развития локальной экономики.

«Проект «Детская»: Дизайн-подсказки для создания современной детской комнаты»

Ремонт в детской — настоящее испытание для родителей. Как создать комфортное и безопасное пространство для ребёнка, не потратив при этом целое состояние? Как учесть все нюансы — от выбора мебели до организации освещения? А главное, как сделать так, чтобы комната нравилась не только вам, но и вашему ребёнку?

В красочной книге дизайнера Юлии Паршихиной, объединившей принципы дизайна, психологии и безопасности, собраны понятные ответы на эти и другие сложные вопросы и много практических советов, которые помогут избежать типичных «родительских» ошибок при планировании и оформлении детской.

Например, выбрать правильную площадь комнаты, оптимизировать соотношение вещей и свободного пространства и купить мебель подходящих размеров.

«Прощайте, вещи! Новый японский минимализм»

Мы окружаем себя вещами в погоне за счастьем, но в итоге оказываемся в плену у материальных благ. Фумио Сасаки, бывший главный редактор японского издательства Wani Books, на собственном опыте убедился, что путь к истинной радости лежит через осознанный отказ от лишнего.

В своей книге Сасаки предлагает взглянуть на минимализм как на инструмент трансформации: начать с малого и постепенно «расхламлять» свою жизнь. Сасаки приводит 55 советов из личного опыта, доказывая, что избавление от ненужных вещей освобождает место для того, что действительно важно: саморазвития, здоровья, отношений и осознанности.

«Свой дом без ошибок: Что нужно знать заказчику. На опыте строительства для 4000 семей»

Не обязательно становиться профессиональным строителем, чтобы реализовать мечту о загородном доме. Книга опытного застройщика Александра Дубовенко содержит все необходимые знания, чтобы уверенно контролировать процесс и не бояться ошибок.

В ней собраны подробные инструкции, практические советы и рекомендации по всем этапам: от выбора участка и проверки документов до поиска строительной компании и просчитывания рисков. Настоящий личный консультант в обложке.

«Среда обитания: Как архитектура влияет на наше поведение и самочувствие»

Наша подборка подходит к концу, и вы уже настроились на ремонт? Прежде чем хвататься за молоток и краску, прочитайте книгу американского специалиста по когнитивной нейропсихологии и психогеографии Колина Элларда «Среда обитания» и узнайте, как окружающая обстановка влияет на наше настроение и даже на отношения.

Автор раскрывает секреты воздействия пространства на мозг, опираясь на новейшие исследования в области нейробиологии, психологии и дизайна. Эти знания помогут вам создать интерьер, который будет вдохновлять и наполнять энергией.