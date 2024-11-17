Как улучшить цветение орхидеи

Часто начинающие цветоводы сталкиваются с тем, что у орхидеи вянут бутоны. Есть пять важных нюансов, о которых нужно знать.

Не забывайте, что орхидеям не нравится тень. Они любят большое количество солнечного света.

Если орхидея начала формировать бутоны, не трогайте ее. Не перемещайте и не меняйте субстрат.

Также следите, чтобы рядом с цветком не было фруктов, которые выделяют этилен.

Следите, чтобы в цветке не было насекомых и признаков болезни. Не переливайте его и не брызгайте слишком много.

Орхидея не должна стоять на сквозняке или в пересушенном воздухе. Она не любит холод и нуждается в теплом и влажном климате.

Ранее NEWS.ru рассказал, что герань считается одним из самых популярных комнатных растений, ведь она неприхотлива и может цвести круглый год. Однако цветок нужно подкармливать домашними удобрениями, ведь запас питательных элементов в почве горшка ограничен.