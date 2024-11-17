Орнитологи рассказали о правильной подкормке диких птиц зимой

Столичные орнитологи не рекомендуют давать диким птицам хлеб, поскольку он может вызвать нарушения пищеварения. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С наступлением холодного времени года и понижением температуры воздуха на территории столицы изменяются условия обитания большинства видов диких птиц. Так, утки сталкиваются с нехваткой естественной пищи из-за замерзания водоемов, которые они выбирают в качестве мест для зимовки. Орнитологи столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды напоминают жителям города о важности правильной подкормки уток зимой», – говорится в сообщении.

Нередко, когда горожане приходят на любимые пруды, они угощают птиц хлебом. Специалисты подчеркивают, что этот продукт не подходит в качестве пищи для уток. Он может вызывать у них серьезные проблемы со здоровьем, такие как нарушения пищеварения и дефицит необходимых витаминов и минералов. Кроме того, недоеденные остатки хлеба на поверхности воды ухудшают качество пруда, способствуя развитию патогенной флоры и исчезновению водной экосистемы.

Вместо хлеба орнитологи рекомендуют подкармливать уток смесями, состоящими из зерновых и семечек. Можно давать кукурузные зерна, геркулес, овсяные хлопья. Кроме того, птицам подойдет комбикорм – его можно найти в специальных автоматах, которые установлены в некоторых парках. Важно помнить, что предлагать корм уткам следует в умеренных количествах, чтобы не способствовать перееданию. Рекомендуется делать порции такими, чтобы птицы могли их съесть.

Специалисты также напоминают, что при обнаружении дикого животного, которому нужна помощь, следует сообщить об этом в единую справочную службу мэрии Москвы по телефону: +7 495 777⁠-77⁠-77.