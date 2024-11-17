Дачникам посоветовали не выбрасывать втулки от туалетной бумаги: три причины

Втулка от туалетной бумаги — это не всегда просто мусор. Иногда это достаточно ценная вещь. Умные огородники не выбрасывают ее, а оставляют себе, и вот почему.

Втулки — это отличный мульчирующий материал. Они сохраняют влагу и тепло в почве. При этом они защищают огород от сорняков.

Также втулки — это удобные емкости для рассады. Сделайте надрезы в нижней части каждого цилиндра и подогните прямоугольники. Такие стаканчики для рассады отправьте в грунт.

Наконец, втулки отлично подходят для создания теплых грядок. Просто выложите ими нижний слой.