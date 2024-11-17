Кинолог: зачем нужны выставки собак их хозяевам

Выставки собак важны как для профессионалов, так и для любителей. Для одних это возможность продемонстрировать умения и красоту своей собаки, для других – получить ценные знания и опыт. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, передает РИА «Новости».

«Выставка собак – это не просто увлекательное и зрелищное мероприятие. Для профессионалов главной целью является определение лучшего представителя породы из многих его соплеменников. Это позволяет оценивать породу, следить за поголовьем в определенный период времени, сравнивая уровень разведения различных питомников и клубов», – объяснил Голубев.

Участники выставок оценивают соответствие экстерьера собак стандарту породы, сравнивают их и выявляют лучших представителей, отметил эксперт. Это позволяет оценивать породу и определять племенную ценность животных. Обычно в таких выставках участвуют в самые разные породы от самых редких до самых популярных среди собаководов.

Ранее ученые условно разделили владельцев собак на три категории по манере общения с питомцем. Это «дружелюбные коллеги», которые держат собак для практических целей и испытывают к ним привязанность, «родители» – они не требуют от собак выполнения каких-то функций и сами проявляют о них заботу, и «компаньоны» – держат собак для компании, но сохраняют эмоциональную дистанцию.