Спатифиллум рванет большими цветами и листьями благодаря подкормке: рецепт

Спатифиллум с роскошными цветами можно спокойно вырастить дома. Для этого не нужно устраивать «танцы с бубном», а достаточно лишь приготовить эту подкормку.

Для начала убедитесь, что у растения достаточно света и питания. Это важно, чтобы спатифиллум рос гигантским. При дефиците азота подкармливайте цветок азотным удобрением раз в месяц.

Купите карбамид, разведите чайную ложку в двух литрах воды и поливайте растение. Для хорошего освещения цветка переставьте горшок на западное или восточное окно.