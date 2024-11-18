Раскрыты правила установки кормушки для птиц на балконе и окнах

Россияне вправе устанавливать кормушки для птиц на окнах и балконах, рассказал NEWS.ru эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Он подчеркнул, что важно учитывать правила безопасности и возможные жалобы соседей. Эксперт предупредил, что птицы могут шуметь или оставлять следы жизнедеятельности на карнизах и подоконниках.

Кормушка должна быть прочной, удобной для птиц и защищать корм от осадков. Лучший вариант — модели с крышей и бортиками, чтобы еда не высыпалась. Для крепления можно использовать присоски, кронштейны или специальные держатели. Важно, чтобы конструкция была надежно закреплена и не представляла угрозы падения, — пояснил Бондарь.

Эксперт предупредил, что важно ухаживать за кормушкой. Так, следует ежедневно обновлять корм, особенно в холодное время года. Он порекомендовал мыть кормушку раз в две недели, очищая от корма и мусора. Для дезинфекции подойдет раствор хлорки.

Чтобы избежать конфликтов с соседями, лучше разместить кормушку на менее заметной стороне окна или балкона. Установка кормушки для птиц — это не только акт заботы о природе, но и способ привнести немного радости в жизнь, — заключил Бондарь.

Ранее биологи департамента природопользования и охраны окружающей среды зафиксировали возвращение многих видов птиц в Москву. Среди тех, кто обосновался на природных территориях Москвы, выявили 70 видов птиц из Красной книги столицы.