Девять растений, которые спасут от конденсата на окнах

Комнатные растения спасут от конденсата на окнах. 9 самых неприхотливых вариантов
Садовод Уилсон: для влажной комнаты подойдут орхидея или бегония. В холодное время года некоторые россияне сталкиваются с проблемой — на улице свежо, в доме тепло, и в итоге на окнах появляется конденсат. Специалисты советуют почаще проветривать помещение и проверить вытяжку, однако это не всегда спасает. Как ещё можно избавиться от запотевания окон — далее в материале.
Как убрать конденсат на окнах
Понизить влажность в комнате могут комнатные растения, главное — правильно выбирать. Некоторые разновидности любят влажный воздух и впитывают из него всё что могут. Такие осушители как раз и пригодятся в борьбе с «заплаканными» окнами.
Садовод Джейсон Уилсон посоветовал Epic Gardening обратить внимание на:
- солейролию;
- бегонию;
- бостонский папоротник;
- английский плющ;
- спатифиллум;
- фаленопсис (вид орхидей);
- эпипремнум золотистый (потос);
- сансевиерию трифасциата (тёщин язык);
- хлорофитум хохлатый.
Растения для очищения воздуха
Ранее аллерголог Жукова рассказывала, какие растения в доме помогают фильтровать воздух от вредных примесей и различного мусора. Подробнее узнать об этом можно здесь.