$100.00+0.98105.71+1.21
Войти в почту

Комнатные растения спасут от конденсата на окнах. 9 самых неприхотливых вариантов

Садовод Уилсон: для влажной комнаты подойдут орхидея или бегония. В холодное время года некоторые россияне сталкиваются с проблемой — на улице свежо, в доме тепло, и в итоге на окнах появляется конденсат. Специалисты советуют почаще проветривать помещение и проверить вытяжку, однако это не всегда спасает. Как ещё можно избавиться от запотевания окон — далее в материале.

Девять растений, которые спасут от конденсата на окнах
© РИА Новости

Как убрать конденсат на окнах

Понизить влажность в комнате могут комнатные растения, главное — правильно выбирать. Некоторые разновидности любят влажный воздух и впитывают из него всё что могут. Такие осушители как раз и пригодятся в борьбе с «заплаканными» окнами.

Садовод Джейсон Уилсон посоветовал Epic Gardening обратить внимание на:

  • солейролию;
  • бегонию;
  • бостонский папоротник;
  • английский плющ;
  • спатифиллум;
  • фаленопсис (вид орхидей);
  • эпипремнум золотистый (потос);
  • сансевиерию трифасциата (тёщин язык);
  • хлорофитум хохлатый.

Растения для очищения воздуха

Ранее аллерголог Жукова рассказывала, какие растения в доме помогают фильтровать воздух от вредных примесей и различного мусора. Подробнее узнать об этом можно здесь.