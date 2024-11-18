Девять растений, которые спасут от конденсата на окнах

Садовод Уилсон: для влажной комнаты подойдут орхидея или бегония. В холодное время года некоторые россияне сталкиваются с проблемой — на улице свежо, в доме тепло, и в итоге на окнах появляется конденсат. Специалисты советуют почаще проветривать помещение и проверить вытяжку, однако это не всегда спасает. Как ещё можно избавиться от запотевания окон — далее в материале.

Как убрать конденсат на окнах

Понизить влажность в комнате могут комнатные растения, главное — правильно выбирать. Некоторые разновидности любят влажный воздух и впитывают из него всё что могут. Такие осушители как раз и пригодятся в борьбе с «заплаканными» окнами.

Садовод Джейсон Уилсон посоветовал Epic Gardening обратить внимание на:

солейролию;

бегонию;

бостонский папоротник;

английский плющ;

спатифиллум;

фаленопсис (вид орхидей);

эпипремнум золотистый (потос);

сансевиерию трифасциата (тёщин язык);

хлорофитум хохлатый.

Растения для очищения воздуха

Ранее аллерголог Жукова рассказывала, какие растения в доме помогают фильтровать воздух от вредных примесей и различного мусора. Подробнее узнать об этом можно здесь.