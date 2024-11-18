Ветврачи спасли кошку, съевшую резинового медвежонка

Ветврачи в Нижнем Новгороде спасли кошку, съевшую резинового медвежонка, сообщается в соцсетях местного госветуправления. Маленькую игрушку с едой перепутала двухлетняя Карамелька. Позже ухудшение в состоянии кошки заметили хозяева и отправились с ней в ветклинику.

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Ветеринар провела пушистику УЗИ-диагностику и обнаружила инородное тело. Тогда Карамельку доставили в госветклинику Автозаводского района, где ветврач хирургическим путем удалила инородный предмет, которым оказался маленький резиновый медвежонок.

«Операция прошла успешно, Карамельке ничего не угрожает», — отметили в клинике.

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