Как подготовиться к встрече с дизайнером интерьера

Запланированная встреча с архитектором или дизайнером интерьеров предполагает вашу уверенность в том, что выбранный специалист в наибольшей степени соответствует вашим ожиданиям, гипотетически разделяет ваши ценности и вкусовые предпочтения. Вы какое-то время следили за ним в соцсетях, ознакомлены с прайсом, изучили портфолио и точно знаете, что он активно занимается профессиональной деятельностью. Если вы сейчас мысленно кивали на каждое утверждение, смело переходим к самому интересному.

Выясните, возможно ли ваше сотрудничество в целом

Дизайн-студии, архитектурные бюро и независимые дизайнеры или архитекторы довольно часто имеют конкретную специализацию. Кто-то работает только с крупными объектами, кто-то только с определенными бюджетами. Ряд стилей, мебель определенного производства и даже цветовая палитра могут быть как в почете, так в списке исключений. Подходит ли ваш объект под параметры выбранного дизайнера, важно выяснить в самом начале разговора.

Определите свои цели и потребности

Важно ясно понимать, какой интерьер вы хотите получить или какие именно изменения желаете внести в уже имеющееся пространство. Составьте список целей, которых вы хотите достичь с помощью дизайнера.

Например:

выделить изолированные комнаты для каждого члена семьи;

объединить лоджию с гостиной;

обустроить постирочную;

организовать гардеробную и т. д.

Определите бюджет

Далее установите бюджет для вашего проекта. Сможете ли вы в случае форс-мажора выйти за его пределы и до какого уровня это возможно?Если вы работаете со старым фондом и еще не проводили диагностику объекта, возможно, вам придется подготовиться к весьма дорогим «открытиям».Кроме того, важно иметь в виду, что даже современные застройщики время от времени «грешат» очень неприятными «закладками» в квартирах с отделкой white box. Это тоже лучше обговорить в контексте предполагаемого бюджета.

Подберите референсы

В идеале стоит подготовить рецензии или пометки для каждого кадра — что нравится и что не нравится. Референсы можно подбирать из любых источников — от портфолио дизайнера, с которым предполагается встреча, до кадров из фильмов и скриншотов из рилзов.

Если вам захочется дополнить подборку предметами искусства, видами природы и кадрами с модных показов, не останавливайте себя.

Определитесь со стилем и трендами

Если вы ориентируетесь в стилях интерьеров и имеете конкретные предпочтения, обязательно убедитесь, что дизайнер или архитектор работает в этом направлении.

Трендовые решения могут быть как преходящими, так и вполне долговечными. Поэтому, услышав от дизайнера слова «это модно», постарайтесь выяснить, как давно и стоит ли ожидать, что тенденция сохранится в ближайшие 5–7 лет.

Подготовьте конкретные вопросы

Наилучшим решением будет собирать вопросы в течение какого-то времени, а затем выдержать паузу в несколько дней и заново перечитать весь список. Вы можете удивиться своей реакции.

Поймите, насколько вы открыты для новых идей

Помните, что дизайнеры интерьера — это профессионалы, обладающие обширными знаниями и опытом в создании функциональных и эстетически привлекательных пространств. Будьте готовы рассмотреть их предложения, даже если они отличаются от ваших исходных идей.

Однако нужно заранее обозначить границы возможного. К примеру, если вы не переносите визуальный шум ни в каком виде, на этом важно сделать акцент со всей категоричностью и уверенностью.