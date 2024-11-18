Украденный школьницами из зоомагазина кот обрел новых хозяев

Украденный школьницами из столичного зоомагазина кот обрёл новых хозяев
Лучика приютила семейная пара из Москвы. Об этом рассказала в беседе с 360.ru волонтёр Дарья.
Девушка сообщила, что молодые люди уже брали кота из приюта через проект «Хочу домой». Питомец был в возрасте, тяжело болел и ушёл из жизни.
«Поэтому теперь их будет радовать Лучик. У кота всё в порядке, его очень любят, у Лучика появился новый дом», — сказала собеседница телеканала.
Ранее украденного из зоомагазина в Москве кота Лучика нашли волонтёры. Они рассказали, что животное пряталось под одним из автомобилей на уличной парковке.
До этого укравшие кота из зоомагазина школьницы рассказали подробности похищения. Видео с ними опубликовано в Telegram-канале официального представителя МВД России Ирины Волк.
По словам одной из девочек, подруги сначала решили прогулять уроки, они поехали в ТЦ «Европейский», а затем в ТЦ «Речной». Там они зашли в один зоомагазин, но он им не понравился. Затем они направились в другой.
«Зашли в зоомагазин. Нам приглянулась одна кошка, мы её взяли. У нас потом кошка сбежала. Поэтому на этом у нас всё, с кошкой у нас разговор окончен», — рассказала школьница.