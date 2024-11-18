Чем водяной теплый пол отличается от электрического

Строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании ГЛАВСНАБ Фёдор Васильев рассказал, чем водяной тёплый пол отличается от электрического.

Водяной пол более экономичный, он обеспечивает ровный прогрев помещения и подходит для большинства напольных покрытий, включая плитку, ламинат, паркет, линолеум, объяснил специалист в разговоре с газетой «Известия».

Электрический пол имеет множество конструктивных вариаций, его проще монтировать, и он почти не «съедает» высоту потолка.

«Основной недостаток — это повышенный расход электроэнергии и нагрузка на электропроводку. Поэтому нужно правильно подбирать мощность и обязательно сделать заземление», — предупредил Васильев.

Оба варианта применяют как в частных домах, так и в квартирах, при этом водяной тёплый пол лучше подойдёт для помещений с автономным отоплением и высокими потолками, резюмировал эксперт.

Ранее основатель юридической компании «Деломант Групп» Таисия Вепренцева заявила, что серьёзные изменения в квартире требуют согласования. Это касается как перепланировки помещения, так и его переустройства, подразумевающего косметический ремонт.