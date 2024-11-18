Отработанное растительное масло – привычный кухонный отход, но далеко не каждый знает, как правильно его утилизировать. Многие по привычке сливают масло в раковину или унитаз, не задумываясь о последствиях. Однако это вредно как для окружающей среды, так и для канализационной системы.

Масло, попадая в трубы, остывает и застывает, превращаясь в липкую массу, которая накапливается на стенках. Со временем это приводит к засорам, а их устранение может потребовать серьезных затрат.

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С экологической точки зрения, выливание масла в стоки – настоящая катастрофа. Оно создает пленку на поверхности воды, нарушая обмен кислорода и губя экосистему водоемов.

Как правильно утилизировать масло?

Остудите масло после использования. Переливать горячую жидкость небезопасно. Соберите его в герметичную тару – например, в пластиковую бутылку или банку. Утилизируйте вместе с бытовыми отходами, выбросив тару в мусорный контейнер.

Подробнее об этом рассказал в своем видео Сергей Малоземов.