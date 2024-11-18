Как самостоятельно прочистить засор в раковине

Против засоров в кухонных раковинах создано уже много специальных средств. Иногда трубы забиваются волосами и прочим мусором, который невозможно растворить.

Если у вас возник засор, не спешите вызывать сантехника. Можно справиться с проблемой без специальных приспособлений.

Возьмите шпильку для волос. Разогните ее в одну линию, а один конец загните крючком так, чтобы он вместился в отверстии слива.

Просуньте крючок в слив и вытащите клок волос. Проблема решена!

Ранее сообщалось, что сообщалось, что тюль легко загрязняется и желтеет — многим хозяйкам известно это. Однако его можно легко отбелить, не прибегая к дорогим средствам. Это средство использовали еще в советские времена.

Также NEWS.ru рассказывал, что с первым снегом начинается отопительный сезон, во время которого у человека появляется апатия, депрессивное состояние и недомогания, среди которых кашель, усиление аллергии, сухость слизистых оболочек и другие. Во всем виноват пересушенный воздух.