Как украсить дом к Новому году: тренды праздничного декора

Следующий год по восточному гороскопу будет годом Зеленой Деревянной Змеи. В магазинах уже начали продавать тематические сувениры и предметы новогоднего интерьера. Подробнее о том, как украсить квартиру, дом и праздничный стол, чтобы это выглядело актуально и стильно, — в материале ««Ленты.ру»».

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Тренды новогоднего дизайна 2024/2025

В 2024-2025 годах тренды в интерьере направлены на создание теплой и уютной атмосферы, которая органично объединяет элементы природы, современности и традиций. В беседе с «Лентой.ру» флорист, предприниматель, руководитель цветочных салонов GRANPRI Майя Резанова рассказала о модных интерьерных тенденциях грядущего Нового года.

В этом сезоне главными трендами будут естественные текстуры, экоматериалы и минималистичная палитра с добавлением металлических акцентов Майя Резанова флорист, предприниматель

Природные материалы и натуральные текстуры

Близость к природе — важный аспект новогоднего декора в 2024-2025 годах. Приветствуются экологически чистые материалы, которые создают уют и дарят ощущение спокойствия:

дерево;

керамика;

льняные ткани.

«В этом году популярны деревянные украшения: миниатюрные фигурки животных и натуральные венки, которые легко вписываются в любой интерьер. Их можно повесить внутри дома или на входную дверь снаружи», — рассказала Майя Резанова.

Металлический блеск

Золото, бронза и серебро возвращаются в тренды декора, добавляя интерьерам изысканности и праздничного блеска. Эти элементы хорошо сочетаются с натуральными материалами и акцентируют внимание на деталях, отметила эксперт.

Металлические звезды, шары и даже гирлянды — отличный выбор для тех, кто хочет добавить интерьеру немного шика

Минимализм и лаконичность

В то же время современные интерьерные украшения все еще тяготеют к минимализму и чистоте линий.

Простота и сдержанность, особенно в сочетании с нейтральными цветами, создают атмосферу спокойствия Резанова Майя флорист, предприниматель

Цвета и оттенки

В выборе оттенков для украшения дома на Новый год-2025 можно отталкиваться от цветов, присущих году Зеленой Деревянной Змеи. Согласно восточной астрологии, символ года любит:

черный;

серый;

песочный;

зеленый;

древесный;

красный.

Эту палитру можно разнообразить. По мнению дизайнера-декоратора, основателя сервиса «Декор Академия» Анны Масленниковой, в моде сейчас четыре сочетания:

Главный и самый популярный вариант — традиционное сочетание зеленого и коричневого, так называемая гамма природных оттенков, но с акцентами из красных и золотистых тонов.

Второй вариант — палитра глубокая и мистическая, состоящая из оттенков синего, сине-зеленого, серого и коричневого.

Третий вариант — легкая и нежная палитра, в которой очень сочетаются мягкие оттенки айвори, небесно-голубой, сдержанный зеленый и различные фруктово-ягодные тона.

Четвертый вариант оценят любители утонченной и изысканной цветовой палитры: сочетание кремовых, белых и золотистых тонов. Это самый нежный и воздушный вариант украшения дома или квартиры к предстоящему празднику.

Этнические мотивы и традиции

В предстоящем новогоднем сезоне в декоре будет популярно поддержание культурного кода и национальных особенностей. «Это значит, что вдохновленные народными орнаментами и стилями украшения с традиционными мотивами подарят нам дух настоящего праздника», — рассказала Майя Резанова.

В качестве украшений для дома можно выбирать текстиль с ручной вышивкой и орнаментами, расписные деревянные фигурки. А на новогоднем столе будет хорошо смотреться посуда с традиционными узорами.

Как украсить елку на Новый год-2025

Относительно новый тренд в праздничном декоре — елки разных цветов, форм и размеров. Вместо стандартной ели можно использовать настенные панно, созданные из веток, или подвесные конструкции. Такие решения позволяют экономить пространство и добавляют интерьеру оригинальности, считает Майя Резанова.

Монохромные украшения

Если сомневаетесь в сочетаемости цветов, то украшения для елки можно подобрать в одном цвете:

белом;

золотом;

серебряном.

Кроме того, можно выбрать украшения в разных оттенках одного цвета и комбинировать их для глубины композиции.

Природная тематика

В моде природные украшения, создающие атмосферу сказочного леса:

деревянные игрушки;

сушеные апельсины;

шишки;

ветки.

«Такие украшения можно сделать своими руками, что добавит елке индивидуальности», — заметила Майя Резанова.

Металлические акценты

Если для новогоднего декора вы выбрали сияние и блеск металла, а не древесные мотивы, то можно украсить елку светлыми гирляндами в форме звезд или геометрических фигур. Золотые и серебряные игрушки отлично сочетаются с таким мягким свечением.

Традиционные украшения

Традиционные рождественские цвета — красный, зеленый и белый — всегда в моде. Елка, украшенная в такой гамме, будет смотреться нарядной и праздничной в любом году.

Кроме того, вне времени остается старинный декор и ретростиль.

Елочные игрушки и гирлянды в ретростиле вернут воспоминания из детства и подойдут для семейного праздника

Как украсить обеденный стол

Цветовая гамма

Что касается украшений для стола, в моде те же цвета, что и для интерьера:

коричневый;

зеленый;

белый;

металлик.

«Сочетание белого с серебром или золотом подчеркнет элегантность стола, а темно-зеленые и коричневые элементы добавят глубину и природную естественность», — рассказала Майя Резанова.

Текстиль

Можно использовать скатерти и салфетки из натуральных тканей — хлопка, льна или шерсти. Они помогут создать уют.

Еще одной важной деталью могут стать плотные ткани с вышивкой или небольшим узором. По мнению Майи Резановой, они добавят декору фольклорных мотивов и ощущения старины и сказки.

Посуда и сервировка

Если вы сервируете стол в классическом стиле, то подойдут белая и серебряная посуда. А вот если вы решили придерживаться природных мотивов, то для создания уютной атмосферы можно использовать керамические изделия и деревянные элементы.

Дизайнеры предлагают поставить на стол новогодние кольца для салфеток, миниатюрные украшения для тарелок и посыпать стол искусственным снегом для создания атмосферы праздника

Аксессуары

Стол можно украсить с помощью:

разноуровневых свечей;

свечей в форме мандаринов, грибов, шаров;

еловых веточек;

мини-композиций в стеклянных банках или бокалах;

гирлянды с теплым светом.

Важно не перегружать стол аксессуарами, оставляя место для блюд и комфорта гостей

Еда как декор

«Меня очень радует набирающий популярность тренд использовать блюда как элементы декора, особенно если они соответствуют тематике праздника», — рассказала Майя Резанова.

Это, например, могут быть:

имбирные пряники;

яблоки;

гранаты;

блюда в форме маленьких елочек.

Аксессуары и композиции для дома

Композиции из сухих веток или живых растений, свечей и тематических аксессуаров — это главные украшения для дома на Новый год-2025.

Идеи для новогодних композиций, которые можно поставить на стол, пол или подоконник

Еловые венки с гирляндой. Их можно украсить шишками, лентами, игрушками.

Свечи и подсвечники. Они могут быть разные по высоте, ширине, форме, цветам.

Композиции в вазах и корзинах: ветви пихты, сосны, ели. Сами ветви могут стать вашим новогодним деревом, если, например, в квартире нет места для большой елки.

Мини-композиции в чашах или бокалах: ветки, шишки и другие небольшие предметы (колокольчики, маленькие елочные шары и фигуры). Можно добавить искусственный снег.

Кроме того, украсить можно стены, потолки и даже мебель:

на потолок и окна можно повесить гирлянды;

мебель — украсить подушками и пледами с новогодними узорами;

под елку — положить подарочные коробки, поставить фигурки Деда Мороза, Снегурочки, оленей, змей, гномов и других сказочных персонажей;

шторы тоже могут стать частью новогоднего интерьера: для этого следует выбирать более плотные ткани в темных оттенках синего, коричневого, зеленого и серого цветов.

Советы по украшению дома или квартиры

По мнению Анны Масленниковой, для создания праздничной атмосферы необязательно собирать масштабные новогодние композиции и скупать весь ассортимент магазинов для дома. Достаточно добавить несколько деталей.

«Любой домашний аксессуар, но в тематическом новогоднем дизайне, мгновенно преобразит квартиру на Новый год. К примеру, настольная лампа в виде елки или светильник в виде елочного шара», — поделилась эксперт.

Такую же роль сыграют домашний текстиль с принтами в виде снежинок, оленей или еловых веток, покрывало с орнаментом, выполненным металлизированными нитями, интерьерные свечи в виде шишек. Можно даже просто развесить гирлянды по всему дому и праздничное настроение сразу же появится.

Праздник помогут почувствовать даже обычные тематические тарелки и кружки

Украшение дома на Новый год — не просто создание стильного интерьера. Это возможность проявить креативность, подчеркнуть семейные традиции и провести время с самыми родными людьми. В моде сегодня естественные материалы, сдержанные цвета и индивидуальный подход к декору, но всегда стоит ориентироваться на свои вкусы и желания.