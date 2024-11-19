Как украсить дом к Новому году: тренды праздничного декора

Следующий год по восточному гороскопу будет годом Зеленой Деревянной Змеи. В магазинах уже начали продавать тематические сувениры и предметы новогоднего интерьера. Подробнее о том, как украсить квартиру, дом и праздничный стол, чтобы это выглядело актуально и стильно, — в материале ««Ленты.ру»».
Тренды новогоднего дизайна 2024/2025
В 2024-2025 годах тренды в интерьере направлены на создание теплой и уютной атмосферы, которая органично объединяет элементы природы, современности и традиций. В беседе с «Лентой.ру» флорист, предприниматель, руководитель цветочных салонов GRANPRI Майя Резанова рассказала о модных интерьерных тенденциях грядущего Нового года.
В этом сезоне главными трендами будут естественные текстуры, экоматериалы и минималистичная палитра с добавлением металлических акцентов Майя Резанова флорист, предприниматель
Природные материалы и натуральные текстуры
Близость к природе — важный аспект новогоднего декора в 2024-2025 годах. Приветствуются экологически чистые материалы, которые создают уют и дарят ощущение спокойствия:
- дерево;
- керамика;
- льняные ткани.
«В этом году популярны деревянные украшения: миниатюрные фигурки животных и натуральные венки, которые легко вписываются в любой интерьер. Их можно повесить внутри дома или на входную дверь снаружи», — рассказала Майя Резанова.
Металлический блеск
Золото, бронза и серебро возвращаются в тренды декора, добавляя интерьерам изысканности и праздничного блеска. Эти элементы хорошо сочетаются с натуральными материалами и акцентируют внимание на деталях, отметила эксперт.
Металлические звезды, шары и даже гирлянды — отличный выбор для тех, кто хочет добавить интерьеру немного шика
Минимализм и лаконичность
В то же время современные интерьерные украшения все еще тяготеют к минимализму и чистоте линий.
Простота и сдержанность, особенно в сочетании с нейтральными цветами, создают атмосферу спокойствия Резанова Майя флорист, предприниматель
Цвета и оттенки
В выборе оттенков для украшения дома на Новый год-2025 можно отталкиваться от цветов, присущих году Зеленой Деревянной Змеи. Согласно восточной астрологии, символ года любит:
- черный;
- серый;
- песочный;
- зеленый;
- древесный;
- красный.
Эту палитру можно разнообразить. По мнению дизайнера-декоратора, основателя сервиса «Декор Академия» Анны Масленниковой, в моде сейчас четыре сочетания:
- Главный и самый популярный вариант — традиционное сочетание зеленого и коричневого, так называемая гамма природных оттенков, но с акцентами из красных и золотистых тонов.
- Второй вариант — палитра глубокая и мистическая, состоящая из оттенков синего, сине-зеленого, серого и коричневого.
- Третий вариант — легкая и нежная палитра, в которой очень сочетаются мягкие оттенки айвори, небесно-голубой, сдержанный зеленый и различные фруктово-ягодные тона.
- Четвертый вариант оценят любители утонченной и изысканной цветовой палитры: сочетание кремовых, белых и золотистых тонов. Это самый нежный и воздушный вариант украшения дома или квартиры к предстоящему празднику.
Этнические мотивы и традиции
В предстоящем новогоднем сезоне в декоре будет популярно поддержание культурного кода и национальных особенностей. «Это значит, что вдохновленные народными орнаментами и стилями украшения с традиционными мотивами подарят нам дух настоящего праздника», — рассказала Майя Резанова.
В качестве украшений для дома можно выбирать текстиль с ручной вышивкой и орнаментами, расписные деревянные фигурки. А на новогоднем столе будет хорошо смотреться посуда с традиционными узорами.
Как украсить елку на Новый год-2025
Относительно новый тренд в праздничном декоре — елки разных цветов, форм и размеров. Вместо стандартной ели можно использовать настенные панно, созданные из веток, или подвесные конструкции. Такие решения позволяют экономить пространство и добавляют интерьеру оригинальности, считает Майя Резанова.
Монохромные украшения
Если сомневаетесь в сочетаемости цветов, то украшения для елки можно подобрать в одном цвете:
- белом;
- золотом;
- серебряном.
Кроме того, можно выбрать украшения в разных оттенках одного цвета и комбинировать их для глубины композиции.
Природная тематика
В моде природные украшения, создающие атмосферу сказочного леса:
- деревянные игрушки;
- сушеные апельсины;
- шишки;
- ветки.
«Такие украшения можно сделать своими руками, что добавит елке индивидуальности», — заметила Майя Резанова.
Металлические акценты
Если для новогоднего декора вы выбрали сияние и блеск металла, а не древесные мотивы, то можно украсить елку светлыми гирляндами в форме звезд или геометрических фигур. Золотые и серебряные игрушки отлично сочетаются с таким мягким свечением.
Традиционные украшения
Традиционные рождественские цвета — красный, зеленый и белый — всегда в моде. Елка, украшенная в такой гамме, будет смотреться нарядной и праздничной в любом году.
Кроме того, вне времени остается старинный декор и ретростиль.
Елочные игрушки и гирлянды в ретростиле вернут воспоминания из детства и подойдут для семейного праздника
Как украсить обеденный стол
Цветовая гамма
Что касается украшений для стола, в моде те же цвета, что и для интерьера:
- коричневый;
- зеленый;
- белый;
- металлик.
«Сочетание белого с серебром или золотом подчеркнет элегантность стола, а темно-зеленые и коричневые элементы добавят глубину и природную естественность», — рассказала Майя Резанова.
Текстиль
Можно использовать скатерти и салфетки из натуральных тканей — хлопка, льна или шерсти. Они помогут создать уют.
Еще одной важной деталью могут стать плотные ткани с вышивкой или небольшим узором. По мнению Майи Резановой, они добавят декору фольклорных мотивов и ощущения старины и сказки.
Посуда и сервировка
Если вы сервируете стол в классическом стиле, то подойдут белая и серебряная посуда. А вот если вы решили придерживаться природных мотивов, то для создания уютной атмосферы можно использовать керамические изделия и деревянные элементы.
Дизайнеры предлагают поставить на стол новогодние кольца для салфеток, миниатюрные украшения для тарелок и посыпать стол искусственным снегом для создания атмосферы праздника
Аксессуары
Стол можно украсить с помощью:
- разноуровневых свечей;
- свечей в форме мандаринов, грибов, шаров;
- еловых веточек;
- мини-композиций в стеклянных банках или бокалах;
- гирлянды с теплым светом.
Важно не перегружать стол аксессуарами, оставляя место для блюд и комфорта гостей
Еда как декор
«Меня очень радует набирающий популярность тренд использовать блюда как элементы декора, особенно если они соответствуют тематике праздника», — рассказала Майя Резанова.
Это, например, могут быть:
- имбирные пряники;
- яблоки;
- гранаты;
- блюда в форме маленьких елочек.
Аксессуары и композиции для дома
Композиции из сухих веток или живых растений, свечей и тематических аксессуаров — это главные украшения для дома на Новый год-2025.
Идеи для новогодних композиций, которые можно поставить на стол, пол или подоконник
- Еловые венки с гирляндой. Их можно украсить шишками, лентами, игрушками.
- Свечи и подсвечники. Они могут быть разные по высоте, ширине, форме, цветам.
- Композиции в вазах и корзинах: ветви пихты, сосны, ели. Сами ветви могут стать вашим новогодним деревом, если, например, в квартире нет места для большой елки.
- Мини-композиции в чашах или бокалах: ветки, шишки и другие небольшие предметы (колокольчики, маленькие елочные шары и фигуры). Можно добавить искусственный снег.
Кроме того, украсить можно стены, потолки и даже мебель:
- на потолок и окна можно повесить гирлянды;
- мебель — украсить подушками и пледами с новогодними узорами;
- под елку — положить подарочные коробки, поставить фигурки Деда Мороза, Снегурочки, оленей, змей, гномов и других сказочных персонажей;
- шторы тоже могут стать частью новогоднего интерьера: для этого следует выбирать более плотные ткани в темных оттенках синего, коричневого, зеленого и серого цветов.
Советы по украшению дома или квартиры
По мнению Анны Масленниковой, для создания праздничной атмосферы необязательно собирать масштабные новогодние композиции и скупать весь ассортимент магазинов для дома. Достаточно добавить несколько деталей.
«Любой домашний аксессуар, но в тематическом новогоднем дизайне, мгновенно преобразит квартиру на Новый год. К примеру, настольная лампа в виде елки или светильник в виде елочного шара», — поделилась эксперт.
Такую же роль сыграют домашний текстиль с принтами в виде снежинок, оленей или еловых веток, покрывало с орнаментом, выполненным металлизированными нитями, интерьерные свечи в виде шишек. Можно даже просто развесить гирлянды по всему дому и праздничное настроение сразу же появится.
Праздник помогут почувствовать даже обычные тематические тарелки и кружки
Украшение дома на Новый год — не просто создание стильного интерьера. Это возможность проявить креативность, подчеркнуть семейные традиции и провести время с самыми родными людьми. В моде сегодня естественные материалы, сдержанные цвета и индивидуальный подход к декору, но всегда стоит ориентироваться на свои вкусы и желания.