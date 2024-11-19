Ветврач рассказала, как подготовить кошку к посещению ветклиники

Доктор ветеринарных наук и эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко рассказала, как подготовить животное к посещению ветеринара и сделать поход в клинику максимально спокойным.

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Эксперт отметила, что питомец сначала должен привыкнуть к переноске. Для этого необходимо за несколько дней до визита к врачу оставить переноску на виду, положить туда любимую подстилку или игрушку, посоветовала Онуфриенко в беседе с «Южным Федеральным».

Ветврач добавила, что начинать приучать кошку к тактильной коммуникации с раннего возраста, что позволит ей меньше бояться врача. Для этого необходимо чаще прикасаться к ней во время игр и ласк, гладить, делать массаж и вычесывать шерсть.

Также Онуфриенко рекомендует репетировать осмотр дома: осмотреть уши кошки, открыть ей рот. При этом, нужно поощрять четвероногого угощением. Для кошки важно сначала научиться доверять хозяину, а потом — другим людям.

По словам эксперта, даже самые дружелюбные животные могут испытывать стресс во время похода к ветеринару. В связи с этим нужно выбирать специалистов, старающихся максимально учитывать особенности кошек. Это позволит снизить стресс у питомца.

Согласно данным Всероссийской переписи домашних животных, число кошек в семьях в России к 2023-му возросло на 13%.

Врач подчеркнула, что начинающим хозяевам следует помнить о регулярном посещении ветеринара вне зависимости от возраста и породы четвероногих. Для записи периодичности чек-апов и других аспектов заботы о здоровье кошки можно воспользоваться специальными онлайн сервисами.

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