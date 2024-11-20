Может ли подушка из пуха и пера быть токсичной?

Обычно люди опасаются получить токсичные вещества из продуктов питания, загрязнённого воздуха, однако опасность в этом отношении может представлять подушка. Поскольку этот предмет находится на протяжении нескольких часов у нас буквально «под носом», то даже небольшое превышение индекса токсичности может негативно отразиться на здоровье.

© Сибмеда

Эксперты Роскачества провели исследование подушек с наполнителями из гусиного и утиного пуха и пера 15-ти производителей из России и Венгрии. Результаты оказались весьма плачевными. Так, 14 из 15-ти производителей недостоверно указали состав изделия. В первую очередь, фальсификация проявлялась в искажении соотношения пуха и пера. Однако в некоторых случаях были выявлены и качественные нарушения: вместо указанных гусиных пуха и пера наблюдались утиные либо перья сухопутных птиц – например, курицы.

Особое внимание исследователи уделили безопасности продукции. И здесь также результаты огорчают. Индекс токсичности в водной среде оказался выше нормы у изделий восьми производителей.

«Анализ водной вытяжки имитирует контакт предмета со слюной, потом, влажными ладонями и другой влагой. Соответственно, при взаимодействии подушки с влагой (потом) человека в течение ночи длительный контакт такого изделия с кожей человека может стать причиной аллергических реакций, отравлений», – комментируют результаты специалисты.

У шести изделий выявлено превышение по содержанию/выделению в воздушную среду ацетальдегида.

Как отметила эксперт Роскачества Анастасия Новикова,к. м. н., врач-инфекционист, ассистент кафедры инфекционных болезней СамГМУ, Клиники СамГМУ, как и любой токсин, вдыхаемый в небольшом титре, ацетальдегид может вызвать обострение аллергических реакций, особенно у пациентов с бронхиальной астмой и ХОБЛ. Кроме этого, в подушках 12-ти ТМ оказалось слишком много пыли и были обнаружены пылевые клещи.

Также девять изделий не прошли тест на мутность, который показывает чистоту наполнителя – насколько хорошо пух и перья промыли, прежде чем положить в чехол. Эта процедура включает несколько этапов: обеспыливание, промывку с реагентами, многократное полоскание, стерилизацию, обеспыливание после промывки. Если производитель недостаточно ответственно подходит к этому процессу, то это может обернуться для потребителя аллергическим реакциями, ведь плохо промытое сырьё создаёт благоприятные условия для размножения клещей.

Итоги исследования получились следующими. Соответствует обязательным требованиям, но не дотянулся до опережающих требований стандарта Российской системы качества товар одной ТМ (Ikea). Остальные 14 не соответствуют обязательным требованиям ТР ТС 017/2011 и ГОСТ 30332-2015.

Смотреть рейтинг.