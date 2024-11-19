Жительница вырастила дома гигантский арбуз весом почти 24 килограмма

В Пермском крае дачница Каролина Овчинникова вырастила под лампами в домашней теплице огромный арбуз, вес которого составил 23 килограмма 865 граммов, передает KP.RU. По информации издания, женщина посадила ягоду 23 апреля и получила первую завязь в начале июня.

Это была самая длинная арбузная история: на улице такие арбузы обычно вызревают за 90-120 дней, у меня он рос 155, но даже этого времени ему не хватило, чтобы созреть в домашних условиях. Когда я его разрезала, мякоть внутри была бледно-розовая, его еще спокойно можно было держать месяца два, до самого Нового года, — поделилась пермячка.

Она каждый день взвешивала арбуз и фиксировала прибавление веса по 10-30 граммов в сутки. Каролина сказала, что в следующий раз снимет арбуз, когда он перестанет тяжелеть и начнет вызревать — этот опыт был первым в жизни женщины, поэтому она не понимала, созрела ягода или еще нет.

Дачница назвала свой гигантский арбуз Фредди и уже подала заявку на регистрацию рекорда — он стал самым большим арбузом, который был выращен в России в домашних условиях.

Ранее кандидат сельскохозяйственных наук, автор книг по садоводству и огородничеству Октябрина Ганичкина рассказала, что для подготовки огорода к следующему урожаю нужно сделать сухую подкормку. По ее словам, следует купить удобрение, разбросать его около кустарников и деревьев и полить.