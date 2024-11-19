Чем опасен насморк у кошки, как лечить

Мы привыкли считать насморк лёгким недомоганием, но для животных они становятся серьёзной проблемой. С забитым носом кошка не чувствует запахов, теряет аппетит и не ест. В результате питомец худеет и слабеет.

Если затягивать с лечением, можно получить хронический насморк у кошки. Он то затихает, то усиливается, но справиться с ним полностью сложно. Это ещё неплохой вариант: некоторые болезни, которые сопровождаются чиханием, опасны для животного.

Точный диагноз ставит ветеринар, но и владельцу животного полезно знать возможные причины и их симптомы. Это позволит понять, насколько срочная и серьезная проблема и как облегчить состояние кота.

Причины насморка у кошек?

Переохлаждение. С этим часто сталкиваются бездомные животные. Холодная погода или резкие её перепады, дожди, сырые убежища, сквозняки, скудное питание — всё это приводит к простуде.

Основные признаки простуды:

прозрачные сопли;

затрудненное дыхание;

чихание и кашель;

сухой горячий нос;

иногда слезятся глаза.

Чем лечить

При лечении насморка у кошки важно понять его причину. Если есть подозрение, что животное что-то проглотило или получило травму, его нужно как можно скорее отнести в ветклинику. Без профессиональной помощи здесь не обойтись, как и при наростах в носовых проходах — их нужно удалить, и чем скорее, тем лучше. Ветеринар определит, как лечить у кошки насморк, возникший по разным причинам. Для лечения вирусной, бактериальной или грибковой инфекции он подберет оптимальный препарат и дозировку. При бактериальной инфекции выписывают антибиотики:

амоксициллин;

цефтриаксон;

байтрил;

энрофлоксацин;

цефазолин;

макропен.

Их принимают курсами не меньше пяти дней, чаще — семь-десять. Его обязательно нужно доделать до конца, даже если коту стало заметно лучше. Иначе болезнь может вернуться, но бактерии вырабатывают устойчивость к этому лекарству, и победить их будет сложнее.