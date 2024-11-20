Как избежать проблем с арендой жилья

На рынке аренды ажиотажный спрос, жилье сдается быстро. При этом арендаторов могут ждать неожиданные проблемы. Какие опасности подстерегают арендаторов и как их избежать, рассказали юристы.

Сейчас увеличилось количество сдаваемого жилья, участились и случаи мошенничества. Основные риски подстерегают тех, кто не заключает договор найма, предупредил старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

«Поэтому первое, что необходимо сделать, чтобы себя защитить, – заключить договор, в котором будут прописаны все нюансы найма жилого помещения. Если собственник отказывается от договора под любыми предлогами, от такой недвижимости лучше отказаться», – пояснил эксперт.

Также опасности могут подстерегать арендаторов с квартирами и объектами ИЖС с ценой ниже рынка (от 20 %), как в эконом, так и в элитном и в комфортном сегментах. Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский отметил, что в таких квартирах могут внезапно появиться жильцы, которых нельзя выселить, или неблагополучные соседи.

Во избежание мошенничества ведущий юрист «Европейской юридической службы» Надежда Федорчук порекомендовала искать жилье на проверенных сайтах, а не в соцсетях, запрашивать выписку из ЕГРН и заключать договор с собственником или его представителем по доверенности.

Федорчук уточнила, что в договоре должны быть указаны кадастровый номер, адрес, площадь и размер арендной платы. Без этих условий договор может быть оспорен.

Она также акцентировала внимание на том, что при аренде ипотечного жилья следует устанавливать фиксированный размер арендной платы на весь срок аренды и прописать в договоре, что изменение суммы невозможно в одностороннем порядке.

Петр Гусятников предупредил, что, если у объекта несколько собственников, то в договоре должны быть подписи всех или одного из них по доверенности.

«К сожалению, случаи, когда один из собственников сдает жилье без ведома и согласия других, не редкость. В таком случае если один из владельцев не знал о факте сдачи внаем, он может совершенно законно выселить вас из жилого помещения», – пояснил юрист.

Также необходимо помнить, что задаток или аванс не защищают арендатора от отказа арендодателя сдать жилье. Юристы советуют обязательно заключать договор и прописывать в нем все условия, также не лишним будет зафиксировать на видео и фото все в квартире.

Кроме того, арендатора могут ожидать риски, связанные с качеством ремонта и оборудования, например, неработающая стиральная машинка, сломанная кнопка спуска воды унитаза или слабый напор воды, предупреждают эксперты.

Также важно согласовать, когда собственник может проверять квартиру, например, раз в месяц по согласованию, передает Life.ru. Некоторые хозяева без предупреждения проверяют квартиру каждую неделю, что недопустимо, кроме аварийных случаев.

Отметим, что на рынке недвижимости России наблюдается резкий рост цен на аренду жилья. С чем это связано и что ожидать в дальнейшем, читайте в материале «ФедералПресс».