Как убрать засохшую монтажную пену

Монтажную пену часто используют при ремонтных работах. Однако она часто портит одежду, двери и чистовые покрытия.

Если пена успеет засохнуть, ее будет тяжело удалить. В этом случае поможет «Димексид». Этот недорогой препарат можно приобрести в аптеках

После обработки препаратом монтажной пены она потеряет эластичность и легко уберется. Нанесите «Димексид» на ватный диск и смочите им пенку. Оставьте на 5–10 минут. Не забудьте надеть перчатки.

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