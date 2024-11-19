Лайфхаки для уборки, если у вас в запасе всего 15 минут

Убраться за такое короткое время сложно, но вполне реально. Мы поговорили с клининг-экспертом Полиной Шаламовой, которая подсказала лайфхаки для максимально быстрой уборки, что особенно актуально в грядущие праздники.

Разбираем вещи

Даже если вещи нуждаются в глажке, уберите их с видных месте. И нет, на стуле даже чистым брюкам и свитшотам не место. Разложите их по полкам в шкафу. Если какие-то вещи вы еще собираетесь подшить или отпарить, положите их все на отдельную полку, остальные развесьте и займитесь распределением обуви. Визуально вы очистите помещение на 40%.

Пылесосим

Простого прохождения с тряпкой по поверхностям будет недостаточно. Пропылесосьте все ковры, диваны и труднодоступные места в комнате, где планируете принимать гостей. Наш эксперт советует уделить внимание плинтусам, около которых чаще всего скапливается пыль, но многие игнорируют эту часть комнаты, что не дает насладиться чистотой помещения полностью. Идеально, если у вас есть возможность поставить в комнате увлажнитель воздуха после сухой уборки.

Убираемся в ванной

Сюда обязательно зайдут гости. В ванной необходимо, в первую очередь, распределить все средства по своим местам, а все, что не влезает, переместите в ящики. У гостей не должно создаваться ощущения, что вы захламляете комнату, а потому не забивайте полки лишним. Протрите все стеклянные поверхности и убедитесь, что не осталось разводов. Также не пропускайте краны и остальную сантехнику. Саму ванну мыть необязательно, закройте ее занавеской.

Завершаем уборку на кухне

Конечно, ножи, ложки, специи и кухонные гаджеты уместны в месте, где вы постоянно что-то готовите. Однако, если времени мало, а хочется создать уютное пространство для гостей, переместите все тяжелые аппараты в коробки или просто переместите подальше от глаз людей. Столовые приборы разложите по своим местам и уберите все пакетики, которые вам точно не пригодятся, если вы не планируете готовить вместе с гостями.