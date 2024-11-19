Названа альтернатива плитке в санузле

Керамическая плитка — традиционный вариант облицовки ванной и туалета. Чем заменить тривиальный кафель, в беседе с NEWS.ru подсказал гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев.

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Лучше всего в качестве альтернативы подойдет мозаика, считает эксперт. Этот материал максимально напоминает плитку, что позволит отойти от привычного формата интерьера с наименьшими рисками. Однако не стоит забывать, что даже после обработки уголки квадратных модулей остаются острыми. Если мозаикой уложить пол, можно поранить ногу, предупреждает Васильев.

Также вместо кафеля собеседник издания советует брать пластиковые стеновые панели — они износостойкие, практичные и легкие в установке. Если закреплять листы на рейки, можно не заботиться о выравнивании стен, отмечает Васильев. Вдобавок панели ПВХ обходятся дешевле многих других материалов и позволяют скрыть инженерные коммуникации. Для отделки санузла, как обращает внимание специалист, следует закупать более толстые и прочные панели.

Кроме того, для пола в ванной россияне часто используют наливное покрытие. На него с эффектом 3D можно нанести изображение водопада, флоральные и морские сюжеты. По мнению Васильева, такой вариант отделки тоже может выглядеть эстетично, но при укладке потребует высокого профессионализма. Меньше труда и времени отнимет виниловая плитка. Однако этот материал не долговечен: он плохо выносит перепады температур и со временем теряет цвет.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на ремонте. Скупиться на черновые работы — подготовку пола, стен, потолка — не стоит, однако за чистовую отделку переплачивать неразумно. Убавят расходы хорошо продуманный дизайн-проект и точная смета.