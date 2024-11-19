Как обогреть дом без центрального отопления

Эксперт «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов рассказал о способах обогреть частный дом без центрального отопления.

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что для внешнего утепления можно использовать тепофол, минеральную вату, пенопласт, эковату.

«Перед началом работ важно провести тщательное обследование стен — заделать трещины, устранить дефекты, проверить наличие плесени или грибка», — уточнил эксперт.

По его словам, после установки утеплителя желательно использовать декоративную штукатурку, сайдинг или другие материалы для защиты от внешних воздействий.

Что касается техники для обогрева помещений, то нужно ориентироваться на критерии площади и планировки, а также учесть климат.

«Для безопасной работы отопительной системы важно регулярно проводить техобслуживание, особенно это касается газовых и твердотопливных котлов. Термостаты помогут контролировать температуру в помещении. Также не стоит забывать о проветривании», — добавил Соколов.

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