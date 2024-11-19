Назван быстрый способ отмыть газовую плиту от жира

Избавиться от жира на газовой плите можно без использования специальной бытовой химии. Быстрый способ отмыть конфорки от масляных пятен назвали домохозяйкам эксперты портала «БелНовости».

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Для начала специалисты посоветовали снять решетки с плиты, а затем переложить конфорки в глубокую емкость. В сосуд нужно насыпать две столовые ложки лимонной кислоты и залить все кипятком — так средство быстро справится с жиром и другими отложениями, скопившимися на поверхности.

Если загрязнения слишком серьезные, можно воспользоваться другим средством.

«В таком случае вам поможет раствор из двух столовых ложек соды, одной столовой ложки перекиси водорода и такого же количества любого моющего средства. Перемешайте все компоненты до состояния густой массы и зубной щеткой нанесите ее на конфорки», — рассказали эксперты.

Ранее стало известно о дешевом способе вернуть кухонной раковине первоначальный вид. Специалисты предложили смешать 100 миллилитров столового уксуса с 50 граммами мелкой соли в стеклянной емкости до консистенции густой кашицы, обработать раковину полученным составом и, подождав 20-30 минут, тщательно пройтись по поверхности сантехники губкой, после чего смыть остатки средства водой.