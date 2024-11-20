Эксперты рассказали, как утеплить любую обувь

Специалисты поделились с россиянами рецептом, с помощью которого можно сделать теплой абсолютно любую обувь.

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Поздней осенью и зимой важно позаботиться о том, чтобы сохранять ноги в тепле. В холодную погоду человеческое тело быстро остывает – в первую очередь конечности, именно поэтому важно приобрести себе удобную и теплую обувь.

Однако не всегда возможно найти ботинки по погоде. Поэтому эксперты поделились с россиянами рецептом, который позволит сделать из любой обуви теплую. Для этого нужно смешать обычные муку и пищевую соду. Получившуюся смесь необходимо насыпать под стельки обуви – достаточно пары ложек, чтобы толщина утеплителя составила около одного миллиметра. Если стельки не снимаются, подчеркивают специалисты, можно засыпать соду с мукой прямо в обувь.

Эта смесь будет не только греть ноги, но и впитывать лишнюю влагу и устранять неприятные запахи.

Вернувшись домой, нужно просто высыпать этот порошок, вытереть остатки и просушить обувь при комнатной температуре. Информацией делится TagilCity.