Кожаный диван: как выявить подделку и продлить срок службы

С течением времени даже самые качественные изделия могут потерять свою первозданную привлекательность. Если кожаный диван начинает выглядеть потрепанным, не спешите расставаться с ним. "Рамблер" расскажет, как обновить предмет мебели, как отличить настоящую кожу от подделки, а также даст советы по уходу.

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Подделки на рынке: как отличить настоящую кожу от искусственной

К сожалению, на рынках сегодня можно встретить множество подделок, которые, будучи похожими на кожу, могут быстро испортиться или начать лезть. Но оригинал можно отличить от подделки, если знать, на что обратить внимание.

Настоящая кожа имеет характерный запах, который нельзя спутать с искусственными материалами. Если диван пахнет химией, скорее всего, это подделка. Также настоящая кожа никогда не бывает совершенно ровной. У нее должна быть естественная текстура, поры и неровности. Искусственная кожа, как правило, однородна и гладка.

Оригинал отличается гибкостью и тянется, не трескается при сгибании. Искусственная кожа может быть менее эластичной.

Если цена на предложенную модель слишком низкая, это может быть признаком подделки. Настоящая кожа имеет высокую цену. Обратите внимание на бирку с составом. Качество кожаного изделия должно быть подтверждено документами и сертификацией.

Срок службы кожаного дивана

При правильном уходе кожаный диван может прослужить 10-15 лет, а иногда и дольше. Важным фактором является качество кожи и материала основы. Недорогие варианты, как правило, имеют меньший срок службы, тогда как изделия из высококачественной кожи могут радовать своего владельца на протяжении многих лет.

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Уход за кожаным диваном: советы по продлению срока службы

Чистите диван не реже раза в месяц с помощью специального средства для кожи. Не позволяйте пятнам застаиваться. Чем быстрее вы удалите загрязнения, тем проще будет их убрать. Долгое нахождение на солнце может привести к выцветанию кожи. Постарайтесь расположить диван подальше от окон. Специальные пропитки могут помочь защитить кожу от влаги и загрязнений. Если заметите небольшие трещинки или износ, сразу же примите меры, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение.

Обновление кожаного дивана

Шаги для восстановления

Очистка: Начните с тщательной очистки поверхности дивана. Используйте специальные средства для ухода за кожей, которые удалят пыль и загрязнения. Избегайте агрессивных химикатов, которые могут повредить материал.

Удаление царапин и потертостей: Для устранения небольших царапин можно использовать кремы или специальные воски, созданные для восстановления кожи. Они помогают замаскировать дефекты и вернуть дивану его первоначальный вид.

Декоративное обновление: Если поверхность сильно потерта, можно использовать специальные аэрозольные краски для кожи, которые подбираются под цвет вашего дивана. Эти краски помогают скрыть дефекты и восстанавливают цвет.

Гидратация: Нанесите на диван специальное кондиционирующее средство для кожи, которое помогает сохранить ее эластичность и предотвратить пересушивание.

Замена или перетяжка: Если повреждения серьезные, и диван не подлежит восстановлению, стоит подумать о перетяжке. Это может быть как частичная, так и полная замена обивки.

Зная, как отличить настоящую кожу от подделки и следуя рекомендациям по уходу, вы сможете значительно продлить срок службы вашей мебели и наслаждаться ею в течение многих лет. Не забывайте о регулярном обслуживании и не бойтесь тратить время на заботу о своей мебели, ведь это инвестиция в комфорт и уют вашего дома.

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